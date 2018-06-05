周永康秘书拟被减刑8个月 此前因受贿获刑10年

原标题：周永康秘书拟被减刑

撰文 | 孟亚旭

关在司法部燕城监狱的周永康秘书可能要被减刑。

6月5日，北京市二中院公布了三起减刑案件的公示，主人公分别是公安部警卫局原正师职参谋谈红、北京市交管局原局长宋建国的秘书王飞、以及交通运输部救助打捞局原副局长朱宝柱。

谈红拟减刑幅度最多，为8个月，谈红另一个更为人所知的身份是，曾担任周永康秘书。

因受贿罪获刑10年

6月5日，北京市二中院发布减刑案件公示，“2018年6月1日，刑罚执行机关以罪犯谈红获得表扬5次为由，建议将其刑期减去八个月”。

根据二中院的消息，谈红是“70后”，出生于1971年6月6日，因犯受贿罪被判处有期徒刑十年，并处没收个人财产人民币五十万元。现在在司法部燕城监狱服刑。

政知圈（微信ID：wepolitics）搜索后发现，以上这些消息，此前官方应该并未对外披露。

减刑公示期限为五日，即自2018年6月6日起至2018年6月10日止。

“凡对该罪犯减刑有意见者，请于公示期限内向本院提交书面意见，信件请寄北京市第二中级人民法院审判监督庭收，地址北京市丰台区方庄路10号”。

简单说一下公安部警卫局。

政知君注意到，近几年的时政大事，比如北京APEC会议、纪念抗战胜利70周年、G20杭州峰会、党的十九大等，这些场合的重大安保警卫任务，都由公安警卫部队完成。

据此前媒体披露，一些中央领导的安全，也由警卫局负责保护。

公安部警卫局也是公安部部长赵克志去年履新公安部之后调研的首个部门。

在警卫局调研时，赵克志强调，要毫不动摇地坚持党对公安现役部队的绝对领导，不断强化忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉和行动自觉，坚定不移地维护权威、维护核心、维护和贯彻军委主席负责制，坚决确保以习近平同志为核心的党中央的绝对安全。

周永康“秘书帮”之一

据媒体报道，周永康案件中，至少有7个秘书先后被带走调查：

包括中石油原副总李华林、中国石油中国联合石油有限公司原副总沈定成、海南省原副省长冀文林、四川省文联原主席郭永祥、中央政法委办公室原副主任余刚、公安部警卫局原正师职参谋谈红以及河北省委原书记周本顺。

谈红落马是自2014年7月2日。

当时，中央纪委官网发布消息，“日前，中共中央纪委对公安部警卫局原正师职参谋谈红严重违纪违法问题进行了立案审查。经查，谈红利用职务和地位形成的便利条件为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂。”

2014年7月18日，最高检消息，谈红和周永康的另外两个秘书冀文林和余刚同时被检察院以涉嫌受贿罪立案侦查。

谈红落马不到一个月（2014年7月29日），新华社发布消息，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据《中国共产党章程》和《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》的有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。

周永康在2015年6月11日因受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密罪被判处无期徒刑。

而就在他获刑一个多月后，2015年7月24日，河北省委原书记周本顺落马，周本顺也是周永康秘书中，落马最晚的一位。

曾牵涉“北京车牌腐败案”的秘书

和谈红同日公示被减刑的，还有一位秘书，即曾牵涉“北京车牌腐败案”的秘书王飞，他也关在司法部燕城监狱，拟减刑7个月。

王飞曾是北京市公安局公安交通管理局原局长宋建国秘书，曾帮助宋建国打通“京A”车牌买卖市场。

宋建国在2015年11月因受贿罪被判处无期徒刑。

据检方指控，2004年至2014年4月间，宋建国利用其先后担任北京市公安局通州分局局长、北京市交管局局长的职务便利，分别为北京新月联合汽车有限公司法定代表人刘长青、总经理刘长江、北京马桥神龙房地产开发有限公司法定代表人翟玉堂、北京盘古氏投资有限公司负责人郭文贵等人在办理“京A”机动车号牌等事项上提供帮助，索取、非法收受上述人员给予的财物共计折合人民币2390余万元。

宋建国之子宋喆也因贪污罪和利用影响力受贿罪一审被判处有期徒刑20年；秘书王飞因受贿罪获刑14年。

据新京报此前报道，王飞作为其身边人，经常帮宋建国办理审批车牌的手续等，“对于熟人，王飞办理每一副‘京A’牌照的价格在10万—12万元左右，关系远些的，价格则要翻倍或者更多。”

资料 | 新京报 新华网 人民网 财经杂志等

责任编辑：张义凌