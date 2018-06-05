原标题：近期5省份省政府副职调整 3人为跨省任职
据《河南日报》消息，6月1日，河南省第十三届人大常委会第三次会议通过，决定任命黄强同志为河南省人民政府副省长。此外，河南省人民政府网站“省政府领导”栏目显示，黄强已任河南省委常委，副省长。简历显示，黄强此前担任甘肃省委常委，常务副省长等职务。
黄强曾长期在航空领域任职，历任中国航空工业第一集团公司第603所所长，中国航空工业第一集团公司第一飞机设计研究院院长、党委书记兼上海飞机设计研究所所长、党委书记等职务。2014年1月，时任国家国防科技工业局副局长、党组成员的黄强“空降”甘肃，出任甘肃省副省长。此次履新河南省委常委、副省长是黄强“空降”地方之后任职的第二个省份。
据记者统计，近期已有5省份省政府副职调整。他们是吉林省委常委、副省长吴靖平，湖北省政府副省长、党组成员万勇，江西省委常委、副省长刘强，山西省委常委、副省长，省政府党组副书记林武和刚刚履新的河南省委常委、副省长黄强。
从年龄上来看，近期履新的5人均为“60后”，最年轻的是出生于1963年8月的吴靖平。
从此前任职经历来看，3人为跨省任职。他们是时任上海市委常委、组织部部长吴靖平调任吉林省委常委、副省长，时任吉林省委常委、副省长林武调任山西省委常委、副省长，时任甘肃省委常委、常务副省长黄强调任河南省委常委、副省长。
另外，1人为中央“空降”干部，1人为本省晋升。江西省委常委、副省长刘强为中央“空降”干部，他此前担任国务院国资委副主任、党委委员。湖北省政府副省长、党组成员万勇为本省晋升，他此前担任武汉市委副书记、市长。
来源：中国共产党新闻网
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 崔永元范冰冰的纷争 空军都惊动了
- 【 军事 】 美国今年曾考虑派航母通过台湾海峡
- 【 财经 】 中国制造业赶超日本捷径：努力多生孩...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 崔永元:将与税务部门面谈 范冰冰痛哭
- 【 科技 】 昨晚苹果开发者大会发了啥？看这就够...
- 【 教育 】 00后高考爆款专业选择多 专家:勿跟风
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有