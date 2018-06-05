近期5省份省政府副职调整（统计至2018年6月5日，按任职消息公布时间先后排序）

原标题：近期5省份省政府副职调整 3人为跨省任职

据《河南日报》消息，6月1日，河南省第十三届人大常委会第三次会议通过，决定任命黄强同志为河南省人民政府副省长。此外，河南省人民政府网站“省政府领导”栏目显示，黄强已任河南省委常委，副省长。简历显示，黄强此前担任甘肃省委常委，常务副省长等职务。

黄强曾长期在航空领域任职，历任中国航空工业第一集团公司第603所所长，中国航空工业第一集团公司第一飞机设计研究院院长、党委书记兼上海飞机设计研究所所长、党委书记等职务。2014年1月，时任国家国防科技工业局副局长、党组成员的黄强“空降”甘肃，出任甘肃省副省长。此次履新河南省委常委、副省长是黄强“空降”地方之后任职的第二个省份。

据记者统计，近期已有5省份省政府副职调整。他们是吉林省委常委、副省长吴靖平，湖北省政府副省长、党组成员万勇，江西省委常委、副省长刘强，山西省委常委、副省长，省政府党组副书记林武和刚刚履新的河南省委常委、副省长黄强。

从年龄上来看，近期履新的5人均为“60后”，最年轻的是出生于1963年8月的吴靖平。

从此前任职经历来看，3人为跨省任职。他们是时任上海市委常委、组织部部长吴靖平调任吉林省委常委、副省长，时任吉林省委常委、副省长林武调任山西省委常委、副省长，时任甘肃省委常委、常务副省长黄强调任河南省委常委、副省长。

另外，1人为中央“空降”干部，1人为本省晋升。江西省委常委、副省长刘强为中央“空降”干部，他此前担任国务院国资委副主任、党委委员。湖北省政府副省长、党组成员万勇为本省晋升，他此前担任武汉市委副书记、市长。

来源：中国共产党新闻网

责任编辑：张义凌