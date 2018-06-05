加拿大大巴事故致1人身亡1人伤情危急 3人伤势重

原标题：加拿大安大略省高速公路交通事故已造成1名中国公民死亡

当地时间6月4日下午5时许，加拿大安大略省多伦多市警察局通报中华人民共和国驻多伦多总领馆，当日下午2时30分左右，加拿大安大略省东部401高速公路普雷斯科特镇（Prescott）附近一辆旅游大巴发生交通事故，车上共37人，除一名司机和一名导游外，其余34名游客和一名领队均为中国公民。车上大部分人员不同程度受伤，分别被送往事发地附近五家医院急救。

接到通报后，我馆立即启动领事保护应急机制，分别与负责事故调查处理的安大略省警察局和相关旅游公司取得联系，了解事故详情并要求警方尽快调查事故原因，确认有关医院妥善救治伤员，并要求涉事旅游公司切实承担责任，妥善处理受伤中国游客医疗及赔偿等后续事宜。

据核实，该旅行团地接旅游公司为注册于美国的纵横旅游公司（LLTOUR）。游客主要来自上海、江苏和浙江等地。截至当地时间5日凌晨1点，警方确认一人死亡，一人伤情危急，三人伤势较重。因事发地点及有关医院离我驻加使馆较近，我驻加使馆已派员赶赴医院看望伤员、表达慰问、核实情况。

下一步，我馆将继续密切跟踪事故调查和处理进展，会同驻加使馆与有关方面保持密切沟通，积极为我国公民提供领事保护与协助。

责任编辑：张玉