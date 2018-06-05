周永康正师职警卫秘书下落获官方证实 拟获减刑

原标题：周永康的正师职警卫秘书拟获减刑

来源：“长安街知事”微信公众号

6月5日，北京法院审判信息网发布公示消息：因获得5次表扬，公安部警卫局原正师职参谋谈红被燕城监狱提请减刑8个月。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，此人曾担任周永康的警卫秘书，后因受贿被判处有期徒刑10年。

北京二中院发布的消息显示，谈红，男，1971年6月6日生。因犯受贿罪获刑10年，还被处没收个人财产50万，现在燕城监狱服刑。该监狱为司法部唯一直属监狱。

6月1日，狱方以谈红获得表扬5次为由，建议对其减刑8个月。公示期为6月6日至10日，有意见者可拨打二中院电话或寄送书面材料。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，这是谈红被“双开”后4年来，首次出现在公众视野。2014年7月2日，中纪委发布消息称，其日前对公安部警卫局原正师职参谋谈红严重违纪违法问题进行了立案审查，发现此人利用职务和地位形成的便利条件为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂。

基于此，谈红不但被开除党籍，还因涉嫌受贿犯罪被移送司法。

半个月之后，最高检发布消息称，经审查决定，依法对谈红以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。

随着此次提请减刑公示的披露，谈红的下落终于获得官方证实——其已经获刑10年，并在燕城监狱服刑。

周永康“秘书六人帮”

此人之所以备受关注，重要的原因是其曾于2008年至2012年担任周永康的警卫秘书。2014年11月，《人民日报》官方微信曾以“中纪委掀翻周永康的‘五大外围战’”为标题，解析了“周永康腐败共同体”。

在该文章看来，以李春城为代表的“川军”嫡系最先被查，随后以蒋洁敏为首的石油帮轰然倒塌，之后以李东生为代表的公安系统多名高官被查，继而冀文林、余刚、谈红等组成的秘书帮土崩瓦解，最后是包括周滨在内的周永康多名亲属落网。

文章称，海南省原副省长冀文林、中央政法委办公室原副主任余刚曾在不同阶段担任过周永康的专职秘书，谈红亦曾担任其警卫秘书。

就在谈红被开除党籍的当天，也就是2014年7月2日，冀文林、余刚也因严重违纪违法被“双开”。而在此前，四川原副省长郭永祥、中石油原副总经理李华林、中石油国际事业有限公司原党委书记沈定成已被处理。

至此，周永康“秘书六人帮”正式宣告瓦解。

谈红被“双开”之后不到1个月，2014年7月29日，中共中央决定，由中纪委对周永康立案审查。2015年6月，周永康因犯受贿罪、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪，被判处无期徒刑。

责任编辑：张义凌