原标题：天津发布今年首个高温红色预警：最高将超40℃
来源：央视新闻客户端
天津市气象台于2018年06月05日11时28分将天津市高温橙色预警信号升级为高温红色预警信号：预计今天下午市区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、静海区、滨海新区的大港最高气温将达到40℃。
相关部门提醒，高温天气尽量避免午后高温时段的户外活动，对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施，户外作业人员建议停止作业。（央视记者 丁旭 王子鑫）
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