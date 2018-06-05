新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

天津发布今年首个高温红色预警：最高将超40℃

天津发布今年首个高温红色预警：最高将超40℃
2018年06月05日 14:10 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：天津发布今年首个高温红色预警：最高将超40℃

　　来源：央视新闻客户端

　　天津市气象台于2018年06月05日11时28分将天津市高温橙色预警信号升级为高温红色预警信号：预计今天下午市区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、静海区、滨海新区的大港最高气温将达到40℃。

　　相关部门提醒，高温天气尽量避免午后高温时段的户外活动，对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施，户外作业人员建议停止作业。（央视记者 丁旭 王子鑫）

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区