村支书吓唬村民下跪求饶 回应：已停职检查并道歉

原标题：河南周口回应“书记吓唬村民下跪求饶”：已停职检查 并向村民道歉

新京报快讯（记者潘佳锟）近日，一段“河南周口某村书记吓唬村民下跪求饶”的视频引发关注。今日（5日）新京报记者从河南省扶沟县委宣传部获悉，经查6月1日当天，汴岗村支部书记李长安在巡视麦田秸秆禁烧工作时，看到于某某正在抽烟，便上前制止。当讲解到吸烟引起火灾要拘留罚款时，于某某跪在地上认错，李长安没有及时制止，事后向当事人道歉。目前已停职，给予李长安党内严重警告处分。

近日有微博网友上传视频并配文称，河南周口某村书记拦住刚卖完小麦的农民。因其开车在柏油路吸烟，称要缴纳罚款并拘留。后拍摄该农民向自己下跪求饶的视频，发到工作群中。这段9秒的视频中，一名戴着草帽，身着灰色短袖的村民跪在地上。当被问及“你知道错了吧”，这名村民连声表示“错了”。

今日（5日）新京报记者从河南省扶沟县委宣传部获得一份通报，通报指出，事发后当地立即成立调查组，对该事件进行调查。

经查，6月1日上午10点左右，汴岗村支部书记李长安在田间地头巡逻麦田秸秆禁烧工作时，在汴岗村东地，看到于某某正在吸烟，便上前制止，以免引起火灾。李长安给于某某讲解秸秆禁烧和麦田防火政策，当讲解到吸烟引起火灾，要拘留罚款的严重后果时，于某某跪到地上认错，李长安没有及时制止。事后李长安及时向当事人道歉，并取得了当事人的谅解。

通报称，李长安在秸秆禁烧工作中对待群众工作方式简单，问题处置不当，在社会上造成了不良影响。经镇纪委调查，报党委研究，决定责成李长安写出深刻检查，停止其职务，给予李长安党内严重警告处分。

责任编辑：张义凌