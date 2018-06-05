公款3200万买房 中国华兴老总邓世英坚称“没贪”

原标题：3200万买房中国华兴原老总受审 坚称自己“没贪污”

利用担任中国华兴（集团）公司原总经理兼法定代表人的职务便利，以隐瞒债权、截取单位收入不入账等方式，邓世英将公款3200余万元转入个人或亲属的账户，用于买房等支出。

6月5日上午，涉嫌贪污罪的邓世英在北京市二中院受审。在法庭上，邓世英表示自己无罪。

现年66岁的邓世英原为中国华兴（集团）公司原总经理兼法定代表人、党委书记。

2017年3月17日，邓世英被东城检察院查获归案。

开庭头发花白受审“我认为自己无罪”

“与事实不符，3200万元确实打入我或亲属的账户里，但我不同意指控，我认为自己无罪。”庭审一开始，头发花白的邓世英就提出了异议。

他说，其成立的中国华兴投资顾问公司是他的私人公司，之后他用该公司于2002年4月承包了华兴集团公司。在其任职期间，华兴公司基本没有经营行为，因为华兴公司有大量债务，害怕公司的钱追回来后如果进入华兴公司，会被债权人划走，因此华兴公司先后成立了4个公司，将所有的钱都汇入4个分公司。

2012年9月邓世英从华兴退休，他表示，虽然退休，但是与华兴的承包关系一直都在。

检方表示，邓世英贪污的3200万元是分五笔进行的，一笔是华兴公司曾在四川有一个诉讼，最终成都中院判决华兴公司胜诉，因此华兴收到了800多万元的执行款，而这笔钱中有400多万元汇入了华兴的北京分公司，还有400多万元打到了广西的分公司。

邓世英承认这800万元中“有一少部分钱打入了我个人的账户，其中一部分钱购买了房产，但是这部分钱是属于我的，因为我之前给公司垫付了钱，所以这是公司还给我的钱”。

资金有进有出坚称“没贪污”

第二笔是华兴公司进行过几次改制，其中河南路桥公司曾参与改制，并汇入了500万元打入了华兴北京分公司的账户里，但这500万元被邓贪污了，“我没有动这500万。”邓世英否认。

检方还表示，黄某因想购买华兴公司下属的一个公司的股权，将1000万元汇入华兴北京分公司账户，“黄某汇入的一部分钱确实转入到我个人的账户，但后来黄某没有购买成功，他的1000万我就退了，之后湖南一家公司也想买，为此湖南这家公司先后汇入2000万元到北京分公司的账户，其中有少部分进入到我个人账户里。”邓世英当庭回忆。

检方还表示，华兴公司曾通过诉讼追回900万元，但这笔钱也转入了邓世英的个人账户，被他用来在广西、北海、南宁等地购买了3套房。

对此指控，邓世英表示，确实有些钱都进入了其个人账户，“进入我个人账户的钱大概有七八笔，但是我支出的大概有18笔，最终基本持平，所以我没有贪污”，邓世英说。

公诉人出具的证据显示，2013年邓世英被免职，随后2014年4月13日邓世英没有通知任何人，就直接从首都机场出境前往加拿大，公安机关随后对其作为逃犯予以网上通缉。2017年邓世英从首都机场入境时被抓获。

“我是主动回来投案的，我妹妹打电话告诉我说，东城检察院想了解我在承包期间的问题，我说没有问题，我正想回国过清明节呢，所以我就回国，在首都机场入境时，边检部门说通知了检察院。”邓世英说。

截至记者发稿时，庭审仍在继续。

责任编辑：余鹏飞