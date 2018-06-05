安徽宿州“水荒”:日缺2万吨 居民做饭洗澡成问题

原标题：安徽宿州现“水荒”：日均缺2万吨，居民做饭洗澡成问题

中安在线6月5日报道，“最近，同事见面都不问你吃饭了吗，而是问昨晚你洗澡了吗？”连日来，遭遇缺水之困的宿州市民无奈地说。立夏以来，由于供水不足，间歇性断水，许多居民连做饭、洗澡、洗衣都成问题。

2010年夏天，宿州市曾因供水不足，出现过全城缺水的窘况。 8年过去了，宿州市区再次出现“水荒”。

“一早起床，不是为了锻炼，而是为了储水，家里能用得上的盆盆罐罐全都拿了出来。因为错过点就没水了。 ”宿州一位网民说。由于宿州市区一些区域限时供水，最近，许多居民都在家中提前储水。有的居民因为没有在供水时间点及时储水，造成无水可用，给生活带来不便。即使赶在供水时间接水，水龙头里出来的水也常常是“涓涓细流”，有时水质还不大好，有人担心会影响身体健康。

“宿州是一个缺水型城市，水资源贫乏，生活、工业用水主要取自地下浅层和深层孔隙水，人均水资源占有量为480立方米，不足全省人均占有量的1/2。”宿州市供水公司总经理邵伟说，今年立夏以来，宿州市每日最大供水能力满负荷运行约为12万吨，实际每日用水需求约为14万吨，日均供水缺口约2万吨。供水能力相对不足，直接影响了居民生产生活和社会经济发展。

据邵伟介绍，近年来，随着宿州城市化步伐不断加快，城市规模不断拓展，供水用户不断增加，导致自来水供需矛盾逐渐加大。 2010年，宿州市区用水户约7万户，2017年约15万户，2018年约18.5万户，用水需求持续上升。

2010年，宿州市“全城喊渴”的新闻一度成为热点。从2010年开始，宿州供水开始开发西部水源地，水源井由之前的41眼逐渐扩展到101眼。 2016年，供水公司着手进行泵房标准化提升改造，从管理上挖潜增效，进一步提升供水保障，提高水源地管理效能。

然而，城市扩容使得供水面积不断扩大，供水管网逐年延长，不仅导致“水损”增加，还造成供水压力下降。

由于城市发展速度快，宿州地下水多年来超采严重，导致地下水位下降速度加快，这是造成水资源短缺的重要原因。目前，宿州市区西部井群浅层动水位下降约5米，深层动水位下降约0.5米，城西水源地已出现两大沉降漏斗区，单井出水量呈逐年下降趋势。 “水源单一、‘源水’不足，都是亟待解决的问题。 ”宿州市城管部门有关人士说。

不仅如此，群众节约用水意识也有待提高。在西部水源地，村民使用自来水进行漫灌的现象比较常见；一些小区的居民用自来水洗车、浇树等现象也普遍存在。

为解供水“燃眉之急”，宿州市根据水文地质勘查，在市区南郊大陈沟一带紧急增打11眼应急深水井，今年5月下旬已建成通水，可增加供水能力近1万吨/日，有效解决城市多层住宅水压过低问题。

与此同时，宿州城区在水压不足时采取了一些临时措施。首先，限制城市绿化保洁等生产用水和农田淹灌漫灌等农业用水，优先保证城市居民用水。其次，采取用水低谷时段停泵蓄水措施，保证居民早中晚高峰用水，即9时至11时、13时至17时用水低峰期间，关停部分输出泵，增加蓄水量，以提高用水高峰时期的供水量和供水压力。

由于园林绿化、环卫清扫等用水量较大，为确保生产和生活用水不冲突，方便园林绿化、环卫清扫等用水取水，宿州市建设了中水加水站。

为改变城市供水来源单一格局，宿州供水公司已于2017年6月筹建第四水厂，水源来自淮水北调的汴河地表水，目前工程正在建设中。作为宿州第一座地表水厂，建成后可进一步缓解宿州城市供水与居民用水、工业用水之间供需矛盾。

此外，宿州市征用华电集团备用水源井，并就近补打4眼水源井，同时从符离铺设20公里输水管网至汴北水厂，年底建成后可再增加3万吨/日供水能力。

宿州市城管局有关人表示，下一步，宿州市将制定科学规划，综合利用地下水、地表水，多渠道、多举措满足宿州城市发展对供水的需求。 “作为缺水型城市，宿州水资源开发利用需要开源与节流并重，除了做好水源利用规划，还要大力提倡节约用水。将通过各种措施和宣传手段，呼吁在全社会形成节约用水、合理用水的良好风尚。 ”

来源：中安在线

责任编辑：余鹏飞