韩产业部长来华招商引资 12家中企投资5亿美元

原标题：韩产业部长来华招商引资 12家中国企业投资5亿美元

[环球网报道 记者 魏悦]韩联社6月5日报道称，韩国产业通商资源部长白云揆5日在北京主持召开投资人圆桌会议，招商引资5亿美元。这是韩国部级官员自2016年4月以来首次在华主办招商引资活动。

报道称，长电科技（JCET）、伊美尔（EVERCARE）、北京汽车等中国12家企业与会。白云揆向这些企业介绍在韩投资魅力，对接中韩企业。

白云揆强调，目前在东北亚地区形成前所未有的对话和解气氛，而现在是扩大中韩企业间投资规模的最佳时机，而这有望为中韩建立面向未来的伙伴关系提供有力支撑。

据产业部消息，当天吸引投资总额达5亿美元，投资领域包括汽车、消费品、食品、生物、机器人、新能源及可再生能源等，投资方式涉及独资、合资、入股等。

产业部将努力吸引更多华商赴韩投资，力争完成连续4年吸引外资200亿美元目标。

责任编辑：张岩