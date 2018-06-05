韩产业部长来华招商引资 12家中企投资5亿美元

原标题：韩产业部长来华招商引资 12家中国企业投资5亿美元
[环球网报道 记者 魏悦]韩联社6月5日报道称，韩国产业通商资源部长白云揆5日在北京主持召开投资人圆桌会议，招商引资5亿美元。这是韩国部级官员自2016年4月以来首次在华主办招商引资活动。
报道称，长电科技（JCET）、伊美尔（EVERCARE）、北京汽车等中国12家企业与会。白云揆向这些企业介绍在韩投资魅力，对接中韩企业。
白云揆强调，目前在东北亚地区形成前所未有的对话和解气氛，而现在是扩大中韩企业间投资规模的最佳时机，而这有望为中韩建立面向未来的伙伴关系提供有力支撑。
据产业部消息，当天吸引投资总额达5亿美元，投资领域包括汽车、消费品、食品、生物、机器人、新能源及可再生能源等，投资方式涉及独资、合资、入股等。
产业部将努力吸引更多华商赴韩投资，力争完成连续4年吸引外资200亿美元目标。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 崔永元范冰冰的纷争 空军都惊动了
- 【 军事 】 美国今年曾考虑派航母通过台湾海峡
- 【 财经 】 中国制造业赶超日本捷径：努力多生孩...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 崔永元:将与税务部门面谈 范冰冰痛哭
- 【 科技 】 昨晚苹果开发者大会发了啥？看这就够...
- 【 教育 】 00后高考爆款专业选择多 专家:勿跟风
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有