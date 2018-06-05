四川达州塔沱市场火灾 两名涉嫌失火当事人被刑拘

[达州塔沱市场火灾，两名涉嫌失火当事人被刑拘]6月5日下午，达州市公安局通川区分局发布#达州好一新火灾#相关情况通报。经过现场動查、专家论证、查看监控、调査走访等工作。现有证据已经排除人为放火等故意犯罪。6月5日，达州市公安局通川区分局以涉嫌失火罪，对彭某（男，45岁，通川区人，好一新集团冷藏部负责人）、朱某某（男，40岁，岳池县人香蕉批发经营业主）实施了刑事拘留。目前，起火原因正在进一步调查中。（记者 徐莉莎）
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