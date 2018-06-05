原标题：台艺人斥民进党禁五星红旗：大陆要统一还有你啥事

台湾爱国人士持五星红旗在蔡办前参加活动（图源：台媒）

海外网6月5日电 民进党近期悄悄在党部私下连署“禁挂五星红旗”等5大“公投案”，还拜托党工帮忙签名，凑人数，引发台媒忧虑这是“危险的玩火之举”。今日（5日），台艺人黄安也对民进党这一行为大加斥责，并表示其实台湾挂不挂五星红旗，对大陆而言根本就无关痛痒，反正两岸统一后，台湾早晚会挂满五星红旗，并喊话民进党，“大陆要统一，哪还有你们什么事！”

台艺人喊话“台独”：台湾早晚会挂满五星红旗

据台湾《联合报》报道，台艺人黄安表示，迄今为止，台湾仅剩下18个“友邦”，不知道台当局依旧在这“死撑”和“自我欺骗”的意义何在。台湾民众需要做的是正视现实，撇开固有思维的枷锁，只有这样台湾才能大步向前发展，视野也才会更加开阔。

黄安称，今天的两岸局势，说白了就是一个历史遗留问题。但无论如何，有一个前提是不会变的，那就是我们都是中华民族的儿女。黄安喊话民进党内的“台独”分子，称“继续‘不统不独’混时间，那是你的自由，但统一完全是大势所趋，中国大陆哪天要统一，也与你们无关。”

黄安因其明确的两岸立场，一直被誉为“台独克星”。而且这也已经不是黄安第一次就五星红旗向台当局叫板，早在2017年年底，黄安就曾在微博晒出手持五星红旗的照片，并写下“点亮五星红旗，照耀世界，我在北京”，并向蔡当局喊话，“就看你们来不来抓我，我就是活着不耐烦了。”对于黄安此举，多数网友发文力挺，称“黄先生，你是一个有立场，有责任余担当的台湾同胞”，“有种！血性汉子”。

五星红旗在岛内升起愈渐频繁 民进党禁五星红旗不得人心

“中华爱国同心会”在民进党中央党部前的公园插满五星红旗。（图源：联合新闻网）

据悉，近年来，五星红旗在岛内升起的新闻似乎愈渐频繁。2018年元旦，金门知名的“模范街”就升起了五星红旗，同一天，台湾彰化县二水乡碧云禅寺也举行了一场升旗典礼。据悉，台湾统派人士自2016年10月1日起，每逢国家重要节日，都会在此地以升五星红旗的方式庆祝。另据海外网此前报道，台湾“中华爱国同心会”自2014年10月开始，每月都会在台湾举行一次升五星红旗的仪式，到现在已有28次。此外，台湾彰化县在去年元旦也曾举行过一场升旗仪式，统派团体更齐声高唱《义勇军进行曲》。

因此，台当局暗推“公投禁五星红旗”的消息一经传出，立刻就遭到了台湾民众和媒体的抨击，有网友指出民进党“执政无力，扇动有力；一切行径，只为自私自利。”也有网友揶揄，民进党此举“升高对抗，加速统一”“台湾必将每一个角落都是五星红旗飘扬，蔡英文等爽一时，未来必痛不欲生一辈子！”

责任编辑：张岩