栗战书：持之以恒构筑祖国北疆万里绿色长城

原标题：栗战书在内蒙古检查大气污染防治法实施情况时强调 持之以恒构筑祖国北疆万里绿色长城 厉行法治确保百姓享有更多蓝天白云

新华社呼和浩特6月5日电（记者陈菲）中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书在内蒙古自治区检查大气污染防治法实施情况时强调，要以习近平总书记关于生态文明建设的思想为指引，坚决贯彻落实党中央决策部署，以夯实责任为抓手，推动大气污染防治法全面有效实施，持之以恒建设好祖国北疆生态安全屏障，确保人民群众享有更多蓝天白云。

2日至5日，栗战书率领全国人大常委会执法检查组先后到呼和浩特、包头和鄂尔多斯实地检查大气污染防治法实施情况。在电力、钢铁、煤炭、化工、新能源汽车等企业，栗战书深入厂矿车间详细了解企业技术升级改造和节能减排情况。他指出，生态环境问题归根到底是经济发展方式问题。要坚持绿色发展，实行源头治理、综合施策。一方面在治理现有污染上下功夫，大力整治排放不达标企业和“散乱污”企业。另一方面在控制排放总量上下功夫，制定中长期规划，大力调整产业、能源结构，做好煤炭清洁高效利用这篇大文章。

栗战书十分关心群众冬季清洁取暖问题，专程来到社区查看燃煤改造设施，走进居民家中询问集中供暖情况，到企业了解清洁能源技术的研发推广。他强调，污染治理措施和成效要听取群众意见，看群众满意不满意。要因地制宜、多措并举解决群众清洁取暖问题，用好集中供热和气、电、光热等多种替代方式，减少散煤燃烧污染，保障群众温暖过冬。

内蒙古是我国北方重要的生态安全屏障。栗战书来到风沙源生态治理工程现场查看防沙固沙成效，并到自治区环保厅检查环境监测监控等工作。他强调，内蒙古要把保护好生态环境作为重大政治任务，践行“塞罕坝”精神，艰苦奋斗，久久为功，持续推进京津冀风沙源治理、“三北”防护林建设，加强荒漠化治理、湿地保护和污染防治，在祖国北疆构筑起一道万里绿色长城。

栗战书分别主持会议与五级人大代表和群众代表座谈，听取内蒙古有关方面情况汇报，到自治区人大常委会机关看望工作人员。栗战书强调，以习近平同志为核心的党中央对打好污染防治攻坚战作出了全面部署。要提升政治站位，强化政治责任，把习近平总书记的指示要求记在心里、扛在肩上、落实到实际工作中，坚决打赢蓝天保卫战。栗战书指出，大气污染防治法每一条都是经验教训的总结，每一条都凝聚着人民群众的期盼，每一条都意味着责任担当。要让法律深入人心，成为污染治理的有力武器，确保法律规定的政府责任、企业责任、公民责任落到实处，坚决纠正“有法不依、执法不严、违法不究”的情况。要发挥人大代表的桥梁纽带作用，及时反映群众呼声，集中人民智慧，推动形成全社会共同治理的良好局面。

执法检查组还对部分企业和工地进行了突击暗访，对有关部门负责人开展了法律知识问卷调查。（完）

责任编辑：张岩