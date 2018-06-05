王毅出席金砖国家外长会:世界面临百年未有大变局

原标题：王毅出席金砖国家外长正式会晤 与会各方达成广泛共识

中国外交部发言人华春莹在今天（5日）的例行记者会上介绍，6月4日，王毅国务委员兼外交部长在南非出席了金砖国家外长正式会晤。此次外长会晤主要任务是为将于7月在约翰内斯堡举行的金砖国家领导人会晤作准备。与会各方就深化金砖国家合作、促进共同发展、维护世界稳定、共同应对全球性挑战等深入交换意见，达成广泛共识。

华春莹介绍，王毅国务委员兼外长指出，当今世界正面临百年未有之大变局，就挑战而言，存在三个方面的赤字问题，也就是治理赤字、信任赤字、发展赤字。金砖国家在维护世界稳定、促进共同发展方面负有重要国际责任，要高举政治解决的旗帜，通过对话协商解决热点问题；坚持公平正义的原则，维护国际关系基本准则；坚定多边主义信念，加强联合国在国际事务中的中心作用。金砖国家应携起手来，深化经济务实合作，加强政治安全合作，拓展人文交流，以“金砖+”为支撑，不断扩大“朋友圈”，共同应对新威胁、新挑战，既为自身发展营造稳定的环境，也为世界发展作出应有的贡献。今年7月将在南非约翰内斯堡举行金砖国家领导人第十次会晤，中方9月还将举办中非合作论坛北京峰会，希望两场会议形成接力联动，促进广大非洲国家的和平与繁荣。

华春莹表示，与会的各国外长高度赞赏中方去年担任金砖主席国为推动金砖合作所作重要贡献，表示在当前国际形势发生复杂变化的背景下，金砖国家应进一步加强协调合作，深化战略伙伴关系，共同坚持多边主义，反对单边主义和保护主义，维护国际关系基本准则。与会代表都表示将全力支持，积极配合南非筹备好第十次领导人会晤，确保会晤成功，对外发出积极有力的信号，为世界注入稳定性。（央视记者 申杨）

来源：央视新闻客户端

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