北京今日气温达39℃ 创2000年以来同期最高纪录

原标题：39℃！北京今日气温创2000年以来同期最高纪录

中国天气网讯 39℃！今天（5日）15时22分，北京最高气温达39℃，不仅成为今年以来最热一天，也创2000年以来6月上旬气温最高值纪录。明天，北京高温持续。7日起，气温回落至33℃左右，此次高温天气结束，但体感依然炎热。周末，北京气温降至27℃左右，有雷阵雨，清凉再现。

北京今日气温为19年同期最高 7日回落

今天，北京动物园内的环尾狐猴正在享受“果蔬盛宴”。

15时22分，北京南郊观象台最高气温达39℃，气温为今年来新高，也创2000年以来6月上旬高温极值，走在户外如同置身烤箱。有气象记录以来，北京6月上旬极端最高气温为40.1℃，出现在1968年6月5日。此前，2000年以后6月上旬观象台极端最高气温为38.3℃，出现在2017年6月9日。

下午至夜间，北京有4、5级偏南风，阵风7级左右。虽然风力较大，但对缓解高温作用有限。目前，北京处于大风蓝色预警和高温黄色预警中。明天，北京高温仍持续，最高气温达36℃。

北京市气象台预计，6日夜间到7日白天天空云量增多，山区有阵雨或雷阵雨，7日气温有所回落，持续三天的高温天气将结束。

本周末，北京气温明显下降，清凉再现。

周六（9日），受冷空气和降雨影响，北京最高气温降至26℃，成为本周最清凉的一天。周日，清凉持续，白天气温27℃，天空云量较多，适宜出行。

持续高温带火消夏食品销售

近期的高温天气也带火了汽水水儿、西瓜、风扇等消夏食品的销售。据北京晚报消息，在百果园通州果园店内，店员告诉记者，连日高温，水分较多的西瓜、荔枝等水果卖得更好了，他们推出的果汁更是经常一上线就被抢购。据每日优鲜统计，6月1日--3日北京持续高温期间，北京区域订单量较平日日均订单量上涨26.49%；从品类来看，冰淇淋、西瓜、啤酒等消夏商品销量增长明显。

为应对高温天气，据法制晚报消息，公交集团20000余部空调车在入夏前已全部完成了检修和清洗。暑运期间，公交保修人员将对运营车辆的制冷系统进行24小时全天候监控，保证空调设备始终具备良好的制冷效果，满足高温天气下乘客公交出行的凉爽需求。

高考期间依然炎热 做好防暑准备

今明天，北京持续晴热，紫外线强，大家外出时做好防暑防晒准备，及时补充水分。7、8日气温回落，但体感依然炎热，正值高考期间，考生和家长可准备一些防暑药品，放松心情、沉着备考。

责任编辑：张岩