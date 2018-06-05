四川广播电视台原副台长钟叙昭被开党籍 取消待遇

原标题：四川广播电视台原副台长钟叙昭被开除党籍，移送司法
四川省纪委监委微信公号6月5日消息，日前，经四川省委批准，省纪委监委对四川广播电视台原党委副书记、副台长钟叙昭严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
经查，钟叙昭违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，利用职务上的便利在干部录用、职务晋升方面为他人谋取利益，并收受财物；违反廉洁纪律，违规收受礼金；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪；伙同他人侵吞公共财产，涉嫌贪污犯罪。
钟叙昭身为党员领导干部，理想信念丧失，组织意识淡薄，严重违反党的纪律和国家法律法规规定，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，其行为性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议、省监委委务会议研究并报省委批准，决定给予钟叙昭开除党籍处分，按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌职务犯罪的调查结果移送人民检察院依法处理。
来源：廉洁四川微信公号
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