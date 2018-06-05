环球时报社评：美国军舰最好还是离台海远一点

原标题：社评：美国军舰最好还是离台海远一点

据西方媒体报道，美国正在考虑派遣一艘军舰通过台湾海峡。如果消息属实，意味着华盛顿准备采取更多行动来展示其对华施压的姿态。在这个消息传出的同一天，美国两架B-52轰炸机被报道从关岛起飞抵近中国南沙群岛，但是随后美国太平洋空军发言人又否认那两架B-52飞到了南沙附近。

美军也没有正式证实将派军舰通过台湾海峡，然而这些真真假假的美国舰机前来中国近海挑衅的消息实际上构成了对中国的某种心理战。从各个方向对中国施压成为近来美国对华态度的基本面貌。

对华采取更友好的姿态是对中国的一种照顾吗？看来华盛顿有一些人真的这样看。他们会认为美国找中国麻烦很容易，代价极低，甚至可以零代价，但有可能收获中国对美国利益的更多配合和顺从。

中国的确不愿意与美国出现纷争，愿意在尽量多的范围保持与美合作。但是中国人很清楚一个道理，那就是，在无理的压力面前，让步只会陷自己于更严重的被动，因此对挑衅进行反制是我们的基础理性和原则。

对美方的所有挑衅，中国都不会无动于衷。中国人的反制有些是直接的，有些是间接的，还有些是“你打你的，我打我的”。但是中美关系逐渐变糟将提升双方的交往成本，而决不可能是“中国全亏，美国全赚”。

台湾海峡是国际水道，但是美国军舰从那里走通常具有特殊地缘政治含义，释放与台湾问题有关的信号。中国人肯定对此不高兴，而由于台海最靠近中国大陆，也是中国核心利益的标志性地区，中国能调动起来与美方博弈的资源和手段也最多。

美国迄今从没能吓唬住一个小国，怎么可能将中国这样的力量恐吓住。无论在台海还是南海，美方挑衅所产生的实际效果是增加中国的警惕。有警惕就会有行动，那些行动带给美国的不舒适感总体上越来越会与美方带给中国的不舒适感差不多。

现在美方将中国定位为“战略对手”，华盛顿的精英圈不时释放要对中国“更强硬”的威胁。中方一直低调回应，不主动激化中美摩擦。但是美方如果采取实际行动，就是另一回事。北京不会对华盛顿的实际挑衅进行迁就。

美国军事力量最好还是离台海别太近，尤其是别主动来搅这里的浑水。从战略上看，那意味着新增美国无法承受的对台湾的责任，将美国拖入一场与中国大陆军事对抗的风险中。一旦华盛顿拉高台湾的期待和美国公众的斗志，那么它将会骑虎难下，在一些重大关头进退维谷。

台海这个地方尚未形成中美军事对峙，希望那一天不会到来。但是一旦出现那种糟糕局面，中国肯定无处可退，为维护国家主权和尊严不惜付出任何代价。那样的中国将是美国很难对付的，中美在台海的军事对抗必将是美方的不可承受之重。

因此最重要的是中美要共同避免一点一点地朝着在台海对抗移动。美国军舰、飞机每来一次之前都需三思：中国会如何反应？与中方开展这样的负面互动真的对美国好吗？

如果华盛顿就是想让中美关系紧张起来，并且愿意承受由此而来的任何代价，那么中方早晚会搞懂美方真实用意的。中美之间以及亚太地区也终将上演另一个故事。

责任编辑：张岩