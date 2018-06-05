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孙春兰会见英国韦塞克斯伯爵爱德华王子

孙春兰会见英国韦塞克斯伯爵爱德华王子
2018年06月05日 17:32 新华社
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　　原标题：（外事）孙春兰会见英国韦塞克斯伯爵爱德华王子

　　新华社北京6月5日电（记者郑明达）国务院副总理孙春兰5日在钓鱼台国宾馆会见了英国韦塞克斯伯爵爱德华王子。

　　孙春兰高度评价英国王室为促进中英关系发展、增进两国人民友谊发挥的积极作用。她指出，中方高度重视中英关系，愿与英方共同努力，巩固政治互信，保持各领域务实合作良好势头，深化人文交流，为两国关系“黄金时代”不断注入新内涵。

　　爱德华王子表示，英国王室继续致力于两国在教育、青年等各领域交流与合作，推动英中关系“黄金时代”持续发展。（完）

责任编辑：张岩

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