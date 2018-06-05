原标题：这个未跟中国建交的国家，要给人民币一个“名分”

近日，中非合作论坛的官网援引外媒消息称，因为中国在非洲的经济影响力日益增长，津巴布韦央行建议非洲南部和东部国家将人民币作为储备货币。

事情是这样的。

5月29日至30日，东部和南部非洲宏观经济与金融管理研究所（MEFMI）在津巴布韦首都哈拉雷，举办了一场“国家外汇储备管理”研讨会。会上来自14个非洲国家的央行和财政部官员，讨论了使用人民币作为该地区储备货币的可行性。

那么，这件事到底能说明什么？非洲国家将人民币作为储备货币对于中国来讲，是件好事吗？对美元又意味着什么？

14国包括未建交的斯威士兰

先说说这14个国家。

这次研讨会的举办方MEFMI，成员国有14个国家，分别是安哥拉、博茨瓦纳、布隆迪、肯尼亚、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、斯威士兰、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚和津巴布韦。

是不是有个国家看着有点眼熟？

是的，你没看错，就是斯威士兰，那个非洲大陆上唯一没有跟中国建交、前几天刚刚被外交部长王毅喊过话、下周国王还要去“访问”台湾的国家，也参与了讨论。

△斯威士兰国王姆斯瓦蒂三世

这个国家的故事咱们有机会再说。

回到MEFMI，东部和南部非洲宏观经济与金融管理研究所，除了斯威士兰，它的成员中也不乏同中国合作密切、大家耳熟能详的国家，如坦桑尼亚、赞比亚、肯尼亚、津巴布韦等。

MEFMI发言人格拉迪丝·西韦拉—贾达谷介绍说，MEFMI的多数国家都有来自中国的贷款或捐赠，所以对他们来说，用人民币来偿还债务具有经济意义。

而且，格拉迪丝·西韦拉—贾达谷还说，中国的人民币在与非洲的贸易中已成为了“共同货币”。

从“共同货币”到“储备货币”

什么是共同货币？

直观的说，欧元就是典型的共同货币，是德国、法国、意大利等欧洲19个国家共同使用的货币。

比如，在2016年，南非的人民币支付使用量增加了65%。在津巴布韦和安哥拉，他们还承认人民币为法定货币。

那么，这些非洲国家为何要将人民币作为国家的“储备货币”？

储备货币这个词听起来有点专业，政知君先来解释一下它的定义。

储备货币是各国用作外汇储备的货币，它必须是可自由兑换的货币，并在国际间被广泛用于计价和支付结算。比如美元、英镑。你也可以把储备货币理解为“硬通货”。

至于储备货币的作用，政知道（微信ID：upolitics）专门请教了中国社会科学院世界经济与政治研究所的助理研究员熊爱宗。

他说，储备货币作用之一是进行外汇市场干预，维持本国货币汇率稳定；储备货币还可弥补国际收支逆差，调节国际收支不平衡；另外，储备货币可以支付本国对外债务，是一国对外借债和偿还的基础和保证。

刚才提到的MEFMI发言人格拉迪丝·西韦拉—贾达谷说过，14个成员国中，大多数国家的外汇储备货币都是以美元为主，但是这样的外汇储备构成无法跟得上现在世界经济发展的趋势。

她说，中国是130多个国家的最大贸易伙伴，现在，非洲国家面临的主要挑战是如何从新的国际贸易格局中获益。

人民币在非洲有何作用？

其实，对这14个国家来说，这不是他们第一次考虑将人民币作为自己的储备货币。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，联合国杂志《Africa renewal》2014年就报道过“人民币”进入非洲这一现象。该文章指出，中国与非洲日益增长的贸易为人民币跨境结算提供了丰富的土壤和需求。即使人民币在非洲的使用范围仍然有限，但人民币确实正在逐渐进入非洲市场。

而关于人民币进入非洲的具体表现，经济日报也曾做过相关报道。

报道显示，南非储备银行早在2013年就开始投资人民币债券。包括南非、尼日利亚、肯尼亚等主要经济体在内的8个非洲国家已经将人民币纳入其外汇储备。比如在坦桑尼亚，人民币占其外汇储备中比例的5%。

而在近两年的非洲央行峰会上，各国央行也纷纷表现出了对使用人民币投融资的浓厚兴趣。

△2016年7月13日，在肯尼亚首都内罗毕的标准银行肯尼亚分行总部，当时的中国驻肯尼亚大使刘显法（左）和标准银行肯尼亚分行行长菲利普·奥德拉（右）出席人民币现钞自由兑换业务发起仪式。

还有刚才政知道（微信ID：upolitics）反复提及的津巴布韦。

2009年，津巴布韦通货膨胀严重，津央行发行了100万亿元面值的新津元，至今这都是世界上发行过的最大面值的纸币。当年4月，津巴布韦的货币体系崩溃，政府宣布不再流通本国货币，以美元、南非兰特等外国货币取而代之。到2015年，人民币也成为了当地流通货币。

说回这次的事情，非洲14国共同商讨考虑将“人民币”作为储备货币，这对非洲和中国意味着什么？

MEFMI研究所执行主席凯莱布·丰丹加几天前受访时表示，未来更多非洲国家将人民币纳入储备货币，将为非洲国家与中国的商业往来提供更多便利。

牛津分析公司的分析师瓦妮萨·罗西则对俄罗斯卫星通讯社表示，人民币作为储备货币普及度上升的原因是传统货币疲软和不确定性增强，以及中国在世界经济和贸易中占主导。

罗西认为，非洲“垂青”人民币是在追随全世界的趋势，增加人民币在他们外汇储备中的权重。但这并不代表中国人在“占领”非洲，人民币也不会完全取代美元，成为非洲国家的关键储备货币。

还是举例津巴布韦，虽然人民币也是流通货币，且美元在当地的供应已经减少，但至少到目前为止，美元仍然是津巴布韦流通最广的外币。

人民币的国际化

说完了非洲，再回头看看我们自己。

中国社会科学院世界经济与政治研究所国际金融研究室主任刘东民告诉政知道（微信ID：upolitics），非洲14国的这一举动对于中国来说无疑是件好事。

为什么？

这就不得不提到“人民币国际化”这个老生常谈的问题。

虽然人民币国际化的进程始于上世纪90年代，但是提到官方层面是从2008年开始的。

“2008年全球金融危机爆发后的系列经验与教训，使得中国政府意识到自身在对外经济活动中高度依赖美元所带来的经济风险与政治困境。自此中国政府开始正式启动人民币国际化进程。”国务院发展研究中心研究员项安波在一篇论文中写道。

2009年以来，中国人民银行会同有关部门建立健全便利人民币跨境和国际使用的政策框架和基础设施，人民币国际使用稳步扩大。

2016年10月1日，人民币正式纳入国际货币基金组织SDR货币篮子，是人民币国际化进程重要的里程碑。

2018年以来，人民币跨境使用政策进一步优化，相关基础设施继续完善，人民币国际化取得新进展。

重点谈一下2016年的那件事。

去年6月，欧洲央行已经通过公开市场操作增加了等值5亿欧元的人民币外汇储备。此前，德国央行也表示，计划以人民币资产的形式持有一部分外汇储备。今年年初，法国还表示过已经持有了一些人民币外汇储备。这次，非洲也在讨论将人民币纳入储备货币。

这一系列的变化是否与人民币被纳入SDR货币篮子有关？

熊爱宗表示，人民币“入篮”和被相关国家作为储备货币并没有因果关系，不过，其他国家将人民币作为储备货币可以说是人民币入篮的一个连锁反应。除了将作为储备资产外，未来人民币还将在计价单位、交易媒介等方面发挥更大的作用。

超60个国家将人民币纳入“外汇储备”

来看看人民币国际化的现状。

央行上月中旬发布的《2018年第一季度中国货币政策执行报告》显示，据环球银行金融电信协会（SWIFT）统计，截至2018年1月末，人民币位列全球第5大支付货币，市场占有率为1.66%。

此外，据不完全统计，已有超过60个境外央行或货币当局将人民币纳入官方外汇储备。

那么问题来了，未来，人民币会不会取代美元的地位？

熊爱宗表示，人民币并不是要替代美元，而是希望借此推动国际货币多元化，进一步促进国际货币体系稳定。当前，人民币与美元还存在较大的差距，人民币国际化为世界特别是新兴和发展中国家提供了一个额外的选择。

不过，人民币以及其他货币地位的上升，也确实为美元带来一定的压力，可以督促美元实施更加负责的国际货币政策，从而提高国际货币体系的稳定性。

责任编辑：余鹏飞