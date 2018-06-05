原标题：（环境）中央环保督察组进驻云南开展“回头看”
新华社昆明6月5日电（赵珮然）中央第六环境保护督察组5日进驻云南省开展环境保护督察“回头看”，将重点督察云南各级党委、政府落实中央环境保护督察整改工作情况。
2016年7月15日至8月15日，中央环境保护督察组进驻云南开展环境保护督察工作。同年11月，督察组向云南省委、省政府反馈认为，云南对生态环境保护工作要求不严，高原湖泊治理保护力度仍需加大，重金属污染治理推进不力，自然保护区和重点流域保护区违规开发问题时有发生。
5日下午，在昆明举行的中央第六环境保护督察组对云南省开展“回头看”工作动员会上，中央第六环境保护督察组组长朱小丹表示，这次“回头看”主要督察云南省委、省政府部署推动中央环境保护督察整改工作情况，省级有关部门整改责任落实和工作推进情况，地市级党委和政府整改工作具体实施情况。
按照“回头看”部署，督察组将重点盯住督察整改不力，甚至“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题；重点检查列入督察整改方案的重大生态环境问题及其查处、整治情况；重点督办人民群众身边生态环境问题立行立改情况；重点督察地方落实生态环境保护党政同责、一岗双责、严肃责任追究情况。
根据安排，中央第六环境保护督察组督察进驻时间为1个月，进驻期间设立专门值班电话（0871-63886001）和专门邮政信箱（昆明市第98号信箱），受理举报电话时间为每天8时至20时。（完）
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