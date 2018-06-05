韩正：构建科学便捷高效的工程建设项目审批制度

原标题：韩正在工程建设项目审批制度改革试点工作座谈会上强调 以市场主体和群众感受为标准 构建科学便捷高效的工程建设项目审批制度

新华社厦门6月5日电6月3日至4日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在福建调研推进政府职能转变、优化营商环境等工作。韩正前往厦门市行政服务中心，了解阳光政务平台建设，听取厦门市构建“多规合一”体系、推进工程建设项目审批制度改革情况汇报；到太古飞机工程有限公司，实地察看飞机维修车间，询问企业生产经营、市场前景、营商环境等情况，了解厦门打造全球重要“一站式”航空维修基地成果；到福建自贸试验区厦门片区，考察东渡港区，了解福建自贸试验区建设进展。4日下午，韩正在厦门主持召开工程建设项目审批制度改革试点工作座谈会，听取有关部门和部分试点地区情况汇报，研究部署下一阶段重点工作。

韩正表示，工程建设项目审批制度改革是推进政府职能转变、优化营商环境工作的重要内容。要认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照党中央、国务院部署要求，对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖改革，对一切不符合新发展理念、不符合高质量发展要求、不适应社会主义市场经济体制的政府管理方式都要坚决改变，要以市场主体和群众感受为标准，构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系。

韩正强调，推进工程建设项目审批制度改革试点，要坚持目标导向和问题导向，聚焦关键环节和突出问题，加快形成一些可复制可推广的经验。要突出“四个统一”，就是要统一审批流程，对工程建设项目审批全过程和各类审批事项进行全面改革；统一信息数据平台，从横向和纵向全面实现信息系统互联互通；统一审批体系，通过“一张蓝图”统筹项目实施、“一个系统”实施统一管理、“一个窗口”提供综合服务、“一张表单”整合申报材料、“一套机制”规范审批运行；统一监管方式，建立以信用监管为核心的事中事后监管新机制。

韩正要求，各有关部门要坚决服从改革大局，形成支持改革、配合改革、推进改革的合力。试点地区党委政府要切实加强领导，完善工作机制，层层压实责任，推动重点改革任务早日取得突破。要上下联动、共同努力，做好相关法律法规立改废释等工作，确保如期完成工程建设项目审批制度改革目标任务。（完）

责任编辑：张岩