这一线城市20年后再出房改计划 商品房占供应40%

原标题：重磅！这个一线城市20年后再出“房改”计划，商品房将只占供应的40%！

为了缓和深圳房地产市场的供求关系，6月5日，深圳市政府发布了深化住房改革的意见，着力构建高端有市场、中端有支持、低端有保障，多层次、差异化、全覆盖的住房供应与保障体系。

从深圳市《关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见（征求意见稿）》来看，深圳市计划将住房分为三大类：

一，市场商品住房占住房供应的40%左右，做到让有能力的市民通过市场商品房来解决住房需求。坚持以中小户型商品房为主，努力促进房地产市场平稳健康发展；

二、政策性支持住房，占住房供应的40%左右，包括人才住房和安居型商品房，分别占20%；其中人才住房重点面向符合条件的各类人才供应，可租可售，建筑面积以小于90平方米为主，租售价为市场价的60%左右；安居型商品房重点面向符合收入财产限额标准等条件的本市户籍居民供应，可租可售、以售为主，建筑面积以小于70平方米为主，租售价为市场价的50%左右。

三、公共租赁住房，占住房供应的20%左右，重点面向符合条件的户籍中低收入居民、为社会提供基本公共服务的相关行业人员、先进制造业职工等群体供应，建筑面积以30-60平方米为主，租金为市场价的30%左右，特困人员及低保、低保边缘家庭租金为公共租赁住房租金的10%。

深圳市住房和建设局局长 张学凡： 当前深圳市的房价高企供应就不平衡、结构就不合理、保障不充分。市委市政府也希望出台一个新的住房制度，来统筹解决好市民的各种住房需求，同时通过这个住房制度的创新，为全市的经济社会发展提供更大的一种支撑，也为全国从住房制度的改革探索新路子。

深圳市住房和建设局局长 张学凡：要构建供应跟保障体系的一个住房制度，来统筹解决全市各类群体的住房困难问题。此外，住房也要有品质，要高标准来建设各类住房。

同时深圳住建局表示，在统筹考虑未来新增人口对各类住房的需求基础上，计划到2035年，分近期、中期、远期三个阶段，筹集建设各类住房170万套，其中人才住房、安居型商品房和公共租赁住房总量不少于100万套。目前深圳已结合新一轮城市总体规划编制调整，合理规划布局了住房空间，进一步加大住房土地供应力度，计划新增盘活35平方公里土地用于建设各类住房。

独家解读

业内人士认为，此次意见稿最大的改变就在于多主体供应的方向，不再像过去统一由政府供应，而是整个包括用地方面，都可以由企事业单位用自有土地以及自有住房来改造，形成自己提供的保障性住房，同时包括社会住址以及金融机构，可以一并加盟到改造中来，这就大大地拓展了供应主体，减少了过去单一供应造成的供需矛盾。

中国城市经济学专家委员会副主任宋丁：比如企事业单位，中间如果有原有的土地和原有的住房，可以允许利用原有的土地和住房来批指标，去做内部的保障性住房供应，这就解决了政府重新征地的过程，简化了手续，同时也扩大了整个保障住房的供应链，通过多主体供应的办法来解决。

意见稿出台 市场反应不一

市民王先生在深圳的一家事业单位工作，一个月工资到手才七八千块钱，面对深圳的高房价，王先生很是无奈。本来打算先攒首付，过五六年后再买一个小户型，这次《意见》出台之后，他看到自己符合人才住房的相关要求，一下子又燃起了他买房的希望。

不少中介表示，保障房市场份额进一步上升，是商品房市场房价得到遏制的进一步加码。深圳楼市今年也一直在持续调整，6月1日，深圳市规土委公布数据，自2016年10月出台新一轮楼市调控政策以来，已经连续下降20个月。二手价格却依然坚挺，在此前三价合一背景下，一二手房价格倒挂，深圳房地产中介协会的统计数据显示，5月二手房开单7773套，环比上涨44.2%，创下今年以来的新高。

业内人士认为，从房地产行业的角度看，政府住房目标的确立，有利于房地产市场的稳定发展，逐步构建高端有市场，中端有支持，低端有保障的住房体系，再加上宏观调控政策的护航，深圳的房地产市场有望在比较长的时间内维持平稳的发展态势。

增加住房供应缓解市场供需土地供应是关键

增加住房供应的确可以缓解市场供需结构，但深圳过去几年最大的问题就是土地供应少，业内认为认为，未来对市场的影响也主要看供应量的完成情况，以及人才房等保障类型房屋是否具备投资属性。

目前深圳已结合新一轮城市总体规划编制调整，合理规划布局了住房空间，进一步加大住房土地供应力度，计划新增盘活35平方公里土地用于建设各类住房。

深圳链家研究院院长 肖小平：首先对目前在售的这个商品房的开发商来讲，在心态上也许会更加惜售。因为未来比如有60%的新增供应可能是在保障房类别上了，所以觉得新增的商品房会变少，当然最终能不能反映到他们的售价或者是推盘节奏，还要看具体的这个资金回笼要求。

美联物业全国研究中心总监何倩茹：对于开发商来讲，未来拿地的压力会越来越大，因为毕竟一手的土地供应量应该会不断下降，而且人才住房、保障性住房的配建面积也会越来越多，所以对于开发商来讲，运营的成本也会有往上走的机会。所以未来一手商品房的销售价格，会有水涨船高的情况出现。

责任编辑：张岩