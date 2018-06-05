[突发！重庆涪陵乌江一货船起火燃烧]今天（5日）下午，一艘几层高的货船在涪陵乌江突然起火燃烧，所幸有关部门救援及时，事故没有造成人员伤亡。据了解，事发时，这艘来自云南昭通的云绥89号货船，正停泊在乌江涪陵段菜场沱水域。险情发生后，涪陵海事和消防、公安部门迅速赶往现场参与救援。为防止意外，海事部门对出事水域进行临时通航管制。大概20多分钟后，大火基本被扑灭。目前，起火原因还在进一步调查中。
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