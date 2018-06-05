原标题：（时政）团十八大代表全部选出 基层和一线代表比例超70%
新华社北京6月5日电（记者荣启涵）记者从团中央获悉，出席中国共产主义青年团第十八次全国代表大会的1529名代表已于近日全部选出。代表人选的结构充分体现了中央对共青团的改革要求，基层和一线代表比例超过70%。
据了解，团十八大代表以各团省、自治区、直辖市委，全国铁道团委，全国民航团委，中央和国家机关团工委，中央金融团工委，中央企业团工委，解放军和武警部队为选举单位，分别召开团的代表大会或代表会议选举产生。台湾省代表分别委托有关选举单位推选。出席团的十八大代表资格，届时将由团的十八大代表资格审查委员会确认。
团中央相关负责人介绍，各选举单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握共青团的政治性、先进性和群众性要求，遵照团章和团中央有关规定，严把政治关、廉洁关和身份关，贯彻执行民主集中制，采取自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选的办法，实行差额推荐、差额考察、差额选举，认真做好团十八大代表选举工作，为开好大会提供重要组织保证。
此外，按照工作需要和惯例，团的十八大还将在部分少数民族、少先队员等群体中邀请特邀代表出席大会。（完）
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