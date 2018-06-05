原标题：（社会）黑龙江大兴安岭林火已扑灭火线12公里

新华社哈尔滨6月5日电（记者王凯、李建平） 记者6月5日从黑龙江大兴安岭呼中国家级自然保护区内蒙古过境火前线指挥部了解到，3日下午过境黑龙江的林火目前已扑灭火线12公里，目前形成7个断续火点，火场地表火缓慢燃烧，向西北方向蔓延，现场林火扑救工作仍在有序进行中。

据了解，截至6月4日晚，黑龙江省已空投森警官兵815人，组织专业扑火队员800人进入火场，利用夜间气温降低、风力减弱的有利时机，采取稳步推进的方式沿火线推进，经过一夜扑救，共扑灭火线12公里。6月5日14时，经飞机侦查，火场形成7个火点。

指挥部根据火场发展态势，科学分析研判火情，统筹安排部署兵力。根据火场周围没有道路、没有机降条件的实际，在火线安全地带新开设机降场地2个。火场已投入森警官兵和扑火专业队员共计3000余人。投入固定翼飞机、直升机30架，执行化学灭火、吊桶洒水、侦查巡视及运送兵力等任务。（完）

责任编辑：张岩