70后中纪委女干部林青转任中航科工党组纪检组长

原标题：“70后”中纪委女干部林青转任中国航天科工党组纪检组组长
近日，中央任命林青同志（女）为中国航天科工集团有限公司党组纪检组组长、党组成员；免去刘汉滨同志的中国航天科工集团有限公司党组纪检组组长、党组成员职务，退休。
林青同志简历
林青，女，汉族，1971年生，山东人。
1995年1月入党，1991年参加工作，山东大学政治与公共管理学院博士研究生毕业，法学博士学位。先后任山东团省委科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副书记，团中央青农部副部长、少年部部长，中央纪委监察部信息中心正局级副主任、网络中心主任等职务。2018年5月，任中国航天科工集团有限公司党组成员、党组纪检组组长。
来源：“中国航天科工”微信公众号
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