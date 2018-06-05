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70后中纪委女干部林青转任中航科工党组纪检组长

70后中纪委女干部林青转任中航科工党组纪检组长
2018年06月05日 20:01 澎湃新闻
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　　原标题：“70后”中纪委女干部林青转任中国航天科工党组纪检组组长

　　近日，中央任命林青同志（女）为中国航天科工集团有限公司党组纪检组组长、党组成员；免去刘汉滨同志的中国航天科工集团有限公司党组纪检组组长、党组成员职务，退休。

　　林青同志简历

　　林青，女，汉族，1971年生，山东人。

　　1995年1月入党，1991年参加工作，山东大学政治与公共管理学院博士研究生毕业，法学博士学位。先后任山东团省委科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副书记，团中央青农部副部长、少年部部长，中央纪委监察部信息中心正局级副主任、网络中心主任等职务。2018年5月，任中国航天科工集团有限公司党组成员、党组纪检组组长。 

　　来源：“中国航天科工”微信公众号

责任编辑：余鹏飞

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