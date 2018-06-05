辽宁本溪一处铁矿发生炸药爆炸事故 已致11死9伤

原标题：辽宁本溪思山岭一处铁矿发生炸药爆炸事故 已致11死9伤

2018年6月5日16时10分，辽宁本溪南芬区思山岭华煤集团思山岭铁矿项目部措施井施工现场，运送炸药车辆在井口发生爆炸，造成伤亡20人，其中死亡11人，受伤9人，伤员已全部送医救治。现井下25人被困，已与部分人员取得联系。本溪市委、市政府在事发后立即成立工作组赶赴现场，积极组织救援。（央视记者 杨雪）

来源：央视新闻客户端

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