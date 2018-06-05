孙春兰：高考承载为国选人育人的重大使命

原标题：（时政）孙春兰在检查2018年高考准备工作时强调

确保高考安全平稳

切实维护公平公正

新华社北京6月5日电高考前夕，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰来到教育部考试中心检查2018年高考准备工作，通过国家教育考试考务指挥系统了解有关地方考场、试卷保管和分发场所等情况，看望高考值班工作人员，并向全国奋战在高考一线的教师、同学们致以诚挚问候，向为高考提供服务保障的各个方面表示感谢。

孙春兰指出，高考是实现教育公平乃至社会公平的重要制度，承载为国选人育人的重大使命。党中央十分重视高考工作，习近平总书记强调，深化考试招生制度改革，维护和增强全国统一高考在人才选拔培养中的核心地位。各级党委政府要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，建立中国特色的高考招生制度，充分发挥高考在促进学生成长、国家选才、社会公平方面的重要作用。

孙春兰强调，2014年启动的新一轮考试招生制度改革已取得积极成效，当前要牢牢把握“有利于推进素质教育、有利于促进教育公平、有利于科学选拔人才”的改革方向，着力解决“唯分数论”“应试教育”等社会反映强烈的突出问题。要落实立德树人根本任务，积极推进考试内容改革，突出对综合素质和能力的考查，发挥好高考的导向作用。要稳步扩大高考综合改革省份，逐步形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式，促进学生全面、有个性地发展。

孙春兰指出，维护高考安全稳定是各级党委政府的重大政治责任。各地、各有关部门要精心组织、细化措施，确保高考安全顺利实施。要筑牢考试安全防线，确保试题试卷安全和考场安全，严肃整治考风考纪，严厉打击高科技作弊和集体舞弊等犯罪行为。这是高考组织工作的底线，必须确保万无一失。同时，在交通出行、治安管理、卫生防疫、防暑降温等方面，要优化服务，加强综合保障，营造安心、舒心的考试环境。她还要求认真做好高考试卷评阅工作，严格招生纪律，加强信息公开，接受社会监督，确保录取工作公平公正，让考生、家长和社会放心。（完）

责任编辑：张岩