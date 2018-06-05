局长曾向苏荣行贿 被带走时正与一女“寻欢作乐”

原标题：涉前省委书记案的局长，不做检讨被通报

6月5日《江西日报》报道，日前，江西省委巡视组对新余市委、省环保厅党组等22个党组织作出巡视反馈。今年3月8日至5月7日，省委8个巡视组对22个党组织开展了常规巡视，对1个党组织开展了“机动式”巡视。据《江西日报》报道，本轮巡视发现，有的肃清苏荣案余毒不够全面彻底，比如，省质监局汲取苏荣案、王詠案教训专题民主生活会质量不高，景德镇市人社局原局长作为涉苏案人员，未在专题民主生活会上作检讨等。

江西省委要求，把督促巡视整改落实作为日常监督的重要内容，对拒不整改或整改不力的，要抓住典型、严肃问责，决不放过。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，王詠为江西省质监局原党组书记、局长，2015年5月被查。据报道，王詠涉苏荣案，曾向苏荣行贿。

王詠（资料图）

2015年8月，江西省纪委对其“双开”的通报中称，王詠“为谋求职务上的重用，向他人行贿”。另据媒体报道，王詠在被江西省纪委带走时，正在江西九江与一女性“寻欢作乐”。2016年7月，王詠因受贿罪获刑九年六个月。“政事儿News”注意到，今年2月6日，江西省质监局召开了领导班子2017年度民主生活会。但在该局官网对此次民主生活会的通稿中，并未提及苏荣案和王詠案。通稿中称，省质监局党组书记、局长王福平主持会议，代表领导班子作对照检查，并带头作个人对照检查，开展批评和自我批评。其他班子成员逐一作了对照检查，联系个人实际，深入查摆剖析自身在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、认真执行党中央决策部署和上级党委决议决定等方面存在的问题。同时，班子成员还对上年度民主生活会和专题民主生活会整改措施落实情况逐项作了报告，对个人、家庭、亲属重大事项如实作了报告。班子成员相互之间严肃开展批评，开诚布公、坦诚相见，达到了“团结-批评-团结”的目的，取得了预期效果。此外今年4月，景德镇市委第五巡察组进驻市人力资源和社会保障局。

当时巡视组组长王贺云指出，要围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利，重点检查领导干部廉洁自律和整治群众身边腐败问题情况。

责任编辑：余鹏飞