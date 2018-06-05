京津冀1115家医院可异地就医直接结算(附名单)

原标题：厉害！京津冀看病太方便！1115家医院异地就医直接结算！附名单

看病好消息

人社部公布

基本医疗保险跨省定点医疗机构名单

截至4月30日

京津冀跨省异地就医住院医疗费用

直接结算定点医疗机构

达到1115家

北京673家

天津170家

河北272家

（详细名单附后）

北京医保报销范围扩大！新增三项临床用血项目

北京市基本医疗保险、工伤保险报销范围又扩大啦！“冰冻解冻去甘油红细胞”“混合浓缩血小板”“混合去白细胞浓缩血小板”三个项目的费用均被纳入医保、工伤保险报销范围，医保及工伤保险类别均为甲类报销。

这意味着参保人员临床用血可实现全额按比例报销，减少了用血负担。

☆“冰冻解冻去甘油红细胞”最高收费标准为860元/单位；

☆“混合浓缩血小板”最高收费标准为1260元/治疗量；

☆“混合去白细胞浓缩血小板”最高收费标准为1280元/治疗量。

有跨省异地就医需求的参保人员

按参保地相关规定

进行跨省异地就医登记备案后

可从公布的名单中

选择定点医疗机构就医

实现跨省异地就医

住院医疗费用直接结算

目前导致直接结算失败的问题主要有两个

一是参保人员跨省异地就医前未备案

二是参保人员办理入院登记时

未使用全国统一标准的社会保障卡

为更加方便快捷地享受直接结算服务

参保人员需要熟悉跨省直接结算流程要求

即“先备案，选定点，持卡就医”

一

实现医保异地就医，这些操作不能少

北京社保中心发布通知，启动北京市基本医疗保险跨省异地就医备案登记工作。

1须完成备案

参保人员须完成备案，备案前，参保人员应确认所选择的异地医院属于“全国异地定点医疗机构”。

2登录人社部社会保险网上查询系统

参保人员备案应首先登录人社部社会保险网上查询系统，查询可供选择直接结算的“全国异地定点医疗机构”。

异地就医住院费用直接结算备案完成后，次日生效。

3选定外省基本医保定点

在自主选择办理直接结算备案后，可在本人备案选定的外省（直辖市、自治区）基本医保定点出院结算时，通过医保信息系统联网直接结算当次住院医疗费用。

4查询步骤

在北京市社保保险网上服务平台，阅读相关知情同意书，同时下载填写直接结算备案仪表，可同时选择同一地区2家异地结算定点医疗机构和1家本市定点医疗机构。

参保人员登录“社会保险网上查询系统（http://si.12333.gov.cn）”实时在线查询最新地区及定点医疗机构开通情况。

（1）点击“统筹区开通信息查询”

参保人员点击“统筹区开通信息查询”。

查询参保关系所在地区是否已经开通，注意是门诊还是住院。

（2）点击“异地定点医疗机构查询 ”

参保人员点击“异地定点医疗机构查询 ”。

查询跨省就医的医院是否在异地就医定点医疗机构名单之中。

（3）点击“参保人登记备案查询”

在跨省异地就医前，参保人员按参保地相关规定到当地社会保险经办机构进行登记备案。

查询进度可点击“参保人登记备案查询”。

（4）经办机构和就医费用查询

在经办机构将备案信息上传至国家基本医疗保险异地就医结算系统后，参保人员在开通的定点医疗机构就医时可以持社会保障卡直接结算住院医疗费用。

（5）办理社保卡相关手续

参保人员所在用人单位应到参保地所属的医保经办机构办理社保卡的“住院卡激活”手续。

参保人员曾经持社保卡在北京市办理过住院结算手续的，无需办理激活手续。

无用人单位的参保人员由街道社保所代为办理。

（6）特殊情况

参保人员如果选择“河北燕达医院”，需要填写《河北燕达医院跨省异地就医医疗费用实时结算备案登记表》一式两份，不需要“河北燕达医院”和当地医保经办机构盖章。

用人单位为参保人员办理异地就医备案手续后，参保人员可持社保卡在“河北燕达医院”直接就医结算。

5医保异地结算的好处

（1）给患者减轻负担

现在各个省市的流动人口增多，很多的城市都有一些常住人群，而他们的医保可能并不在本地，这些人就医难看病难。这些人有可能是一些农民工，收入微薄，现在医保异地结算可以大大减轻他们看病的负担。

（2）有效防堵漏洞保证“救命钱”安全

进行异地结算就要完成医保信息全国联网，这样可以让信息更加透明化、明确化，可以有效防止漏洞，真正地保证老百姓救命钱的安全使用。

（3）与分级诊疗不冲突

现在人们更加信任大医院，对于社区医院缺乏信任，无论是大病小病都去大医院，这样就增加了大医院的负担。

如果只是一些小病，社区医院就可以解决，既省钱又省力。

进行医保结算落地并不是让人们都去大医院，相反，要异地转院也需要当地医院开具证明。因此，进行医保异地结算不会影响分级诊疗的实施。

二

京津冀1115家实现跨省异地就医直接结算医院名单

北京

北京大学人民医院（北京大学第二临床医学院）

中国人民解放军陆军总医院

首都医科大学附属北京朝阳医院

首都医科大学附属北京世纪坛医院（北京铁路总医院）

中国医学科学院北京协和医院

首都医科大学附属北京同仁医院

首都医科大学附属北京天坛医院

北京医院

中国医学科学院阜外医院

北京大学第一医院（北京大学北大医院）

北京积水潭医院（北京大学第四临床医学院）

首都医科大学宣武医院

中国医学科学院肿瘤医院

首都医科大学附属北京安贞医院

中日友好医院

中国人民解放军总医院（301医院）

北京大学第三医院（北京大学第三临床医学院）

北京肿瘤医院、北京大学肿瘤医院

首都医科大学附属北京友谊医院

首都医科大学附属北京妇产医院

首都医科大学附属北京口腔医院

中国人民武装警察部队总医院

中国人民解放军第二六一医院

北京大学第六医院

北京市海淀医院

北京老年医院

首都医科大学附属北京儿童医院（北京市儿科研究所）

中国人民解放军第三零五医院

北京博爱医院

中国人民解放军第三零七医院

中国人民解放军第309医院

中国人民解放军第三0二医院（传染病专科）

首都医科大学附属北京佑安医院（传染病专科）

北京中医药大学第三附属医院

航空总医院

北京王府中西医结合医院

民航总医院

首都医科大学附属北京安定医院

北京华信医院（清华大学第一附属医院）

北京大学口腔医院

首都儿科研究所附属儿童医院

中国人民武装警察部队北京市总队第二医院

煤炭总医院

中国人民解放军总医院第一附属医院

中国人民解放军空军航空医学研究所附属医院

中国人民解放军第306医院

首都医科大学附属北京胸科医院

中国人民解放军第二炮兵总医院

北京市平谷区医院

中国人民解放军空军总医院

中国人民解放军海军总医院

中国中医科学院望京医院

北京燕化医院

北京市大兴区人民医院

北京市宣武中医医院

北京市昌平区中医医院

北京北亚骨科医院

中国人民武装警察部队北京市总队医院

北京小汤山医院（北京小汤山疗养院）

北京爱尔英智眼科医院

首都医科大学附属北京地坛医院

北京市垂杨柳医院

中国中医科学院广安门医院（南区）

中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院第一临床医药研究所

航天中心医院

首都医科大学附属北京中医医院

北京市房山区中医医院

北京市昌平区医院

北京大学首钢医院

北京中医药大学东方医院

北京首大耳鼻喉医院

北京回龙观医院（精神病专科）

中国中医科学院眼科医院

北京中医药大学附属护国寺中医医院（北京市针灸医院）

中国中医科学院广安门医院（中国中医科学院第二临床医药研究所）

北京市肛肠医院（北京市西城区二龙路医院）

北京朝阳中西医结合急诊抢救中心

北京市回民医院

北京联科中医肾病医院

北京市红十字会急诊抢救中心（北京市红十字会紧急救援中心）北京市红十字会创伤医院

北京市和平里医院（东城和平里社区卫生服务中心）

北京顺义区中医医院（北京中医医院顺义医院）

北京清华长庚医院

北京中医药大学东直门医院

北京大学国际医院

北京市平谷区中医医院

北京京城皮肤医院

北京市丰台中西医结合医院

北京市房山区良乡医院

北京京煤集团总医院

北京马应龙长青肛肠医院

首都医科大学附属北京康复医院（北京工人疗养院）

北京市昌平区中西医结合医院

首都医科大学附属北京潞河医院

首都医科大学附属复兴医院

北京市大兴区中西医结合医院

北京市顺义区医院

北京市第一中西医结合医院

国家电网公司北京电力医院

首都医科大学三博脑科医院

北京航天总医院

北京市海淀区妇幼保健院（北京市海淀区海淀街道社区卫生服务中心

北京市海淀区温泉镇社区卫生服务中心、北京市海淀区温泉中心卫生院、北京市海淀区温泉精神病医院

中国人民解放军第三一六医院

北京市房山区窦店中心卫生院（北京市房山区窦店社区卫生服务中心）

北京京北医院

北京国都医院

北京顺天德中医医院

房山区燕山医院（燕山地区社区卫生服务中心）

北京市通州区漷县卫生院

北京市门头沟区雁翅镇社区卫生服务中心（北京市门头沟区雁翅中心卫生院）

北京市通州区西集卫生院

北京市门头沟区王平镇社区卫生服务中心（北京市门头沟区色树坟中心卫生院）

北京市门头沟区清水镇社区卫生服务中心（北京市门头沟区清水中心卫生院）

北京市中关村医院（海淀区中关村社区卫生服务中心、北京市海淀区老年康复医院）

北京崇文中方中医医院

北京中仁中医医院

北京上善医院

北京市海淀区蓟门里社区卫生服务中心（北京市海淀区蓟门里医院）

北京市海淀区上庄镇社区卫生服务中心（北京市海淀区上庄卫生院）

北京市海淀区海淀镇社区卫生服务中心（北京市海淀区海淀卫生院）

对外经济贸易大学医院

北京市海淀区北安河卫生院

中国中医科学院针灸医院

中铁北京工程局集团有限公司门诊部

北京博爱中西医结合医院

北京市房山区大安山乡卫生院（北京市房山区大安山乡社区卫生服务中心）

中国核工业北京四0一医院

北京市东城区第一妇幼保健院（北京市东四妇产医院）

航空总医院天通苑门诊部

中国气象局医院

中国新兴建设开发总公司北京中兴医院

北京京民医院

北京市海淀区西三旗街道新材社区卫生服务站（北京新材医院）

华北电力大学医院

中国人民解放军国防大学第二医院

北京市化工职业病防治院

北京丰台阜仁眼科医院

中国人民公安大学医院

武警北京市总队第三医院

北京市木材厂职工医院

北京市通州区永乐店镇永乐店社区卫生服务中心（北京市通州区永乐店卫生院）

北京丰台华山医院

北京市红十字会和平骨科医院

北京北方红旗机电有限公司医院

北京市老年病医院

北京市大兴区亦庄镇社区卫生服务中心（北京市大兴区亦庄医院）

北京市第五建筑工程公司职工医院

北京市怀柔区九渡河镇卫生院（北京市怀柔区九渡河镇社区卫生服务中心）

北京市海淀区上地社区卫生服务中心（北京市海淀区东北旺中心卫生院）

北京市怀柔区宝山镇卫生院（北京市怀柔区宝山镇社区卫生服务中心）

北京世纪兴华医院

北京市房山区老年病医院

北京京煤集团总医院大安山医院

北京市大兴区西红门镇金星卫生院

北京市房山区琉璃河中心卫生院（北京市房山区琉璃河镇社区卫生服务中心）

北京市昌平区沙河社区卫生服务中心北京市昌平区沙河镇卫生院

北京国医堂中医医院

北京市房山区霞云岭乡卫生院（北京市房山区霞云岭乡社区卫生服务中心）

北京市怀柔区第二医院（北京市怀柔区汤河口镇社区卫生服务中心）

北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心

北京市平谷区大兴庄镇社区卫生服务中心（北京市平谷区大兴庄卫生院）

北京安达医院

北京市怀柔区长哨营满族乡卫生院（北京市怀柔区长哨营满族乡社区卫生服务中心）

北京市朝阳区中医医院

北京市昌平区延寿社区卫生服务中心北京市昌平区延寿镇卫生院

北京市大兴区黄村镇孙村卫生院

北京市大兴区结核病预防控制中心

北京市平谷区金海湖镇社区卫生服务中心（北京市平谷区金海湖中心卫生院）

北京丰台右安门医院

兵器工业北京北方医院

北京市昌平区汇仁医院

北京市怀柔区琉璃庙镇卫生院（北京市怀柔区琉璃庙镇社区卫生服务中心）

北京广慈中医药研究院广济中医医院

北京市平谷区平谷镇社区卫生服务中心（北京市平谷区平谷镇卫生院）

北京市三环英和医院

北京市西城区金融街社区卫生服务中心

北京昌平圣济骨伤医院

北京市顺义区北务镇卫生院

北京市顺义区北石槽镇卫生院

北京市顺义区妇幼保健院

北京市昌平区北七家社区卫生服务中心北京市昌平区北七家镇卫生院

北京惠兰医院

北京市怀柔区杨宋镇社区卫生服务中心（北京市怀柔区杨宋镇卫生院）

北京普祥医院

北京市门头沟区东辛房社区卫生服务中心（北京京煤集团总医院门矿医院）

北京市怀柔区妇幼保健院

北京昌平区龙华医院

北京脑血管病医院

北京中京苑医学科学研究院恒安中医院

北京市石景山区八宝山社区卫生服务中心

北京市顺义区南彩镇卫生院

北京市顺义区高丽营镇张喜庄卫生院

北京市顺义区木林镇卫生院

北京市顺义区大孙各庄镇卫生院

北京市顺义区赵全营镇板桥卫生院

北京市顺义区杨镇小店卫生院

北京市顺义区杨镇沙岭卫生院

北京市顺义区北小营镇卫生院

北京市顺义区法医院

北京市顺义区空港医院

北京市门头沟区潭柘寺镇社区卫生服务中心（北京市门头沟区潭柘寺镇卫生院）

北京市西城区什刹海社区卫生服务中心

中国藏学研究中心北京藏医院

北京大兴兴和骨伤医院

北京朝阳糖尿病医院

中国人民解放军八一电影制片厂行政管理处门诊部

北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

北京市朝阳区三环肿瘤医院

北京南区口腔医院

北京市社会福利医院（海淀区清河街道社会福利社区卫生服务中心）

北京市西城区康迈骨伤医院

北京市海淀区学院路街道城建第四社区卫生服务站（北京城建第四医院）

北京市朝阳区望京社区卫生服务中心

北京市海淀区北下关街道青云社区卫生服务站（北京青云航空仪表有限公司职工医院）

北京市昌平区崔村社区卫生服务中心北京市昌平区崔村镇卫生院

北京市昌平区马池口社区卫生服务中心北京市昌平区马池口镇卫生院

北京市昌平区兴寿社区卫生服务中心北京市昌平区兴寿镇卫生院

北京市昌平区小汤山社区卫生服务中心北京市昌平区小汤山镇卫生院

北京市昌平区十三陵社区卫生服务中心北京市昌平区十三陵镇卫生院

北京市昌平区南邵社区卫生服务中心北京市昌平区南邵镇卫生院

北京市昌平区流村社区卫生服务中心北京市昌平区流村镇卫生院

北京市昌平区阳坊社区卫生服务中心北京市昌平区阳坊镇卫生院

北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

中国建筑材料科学研究总院管庄东里医院

核工业北京化工冶金研究院职工医院

北京天苑医院

北京金华骨专科医院

北京丰台康泰医院、丰台区二七北社区卫生服务中心

北京汉章针刀医院

北京朝阳中西医结合医院

北京市顺义区结核病防治中心

北京德尔康尼骨科医院

北京市丰台区铁营医院

北京国门医院

北京市海淀区玉渊潭社区卫生服务中心（北京市海淀区玉渊潭医院）

北京普康中医医院

北京市西城区展览路医院

北京金典糖尿病医院

北京市房山区周口店中心卫生院（北京市房山区周口店镇社区卫生服务中心）

北京市监狱管理局清河分局医院

北京市房山区史家营乡卫生院（北京市房山区史家营乡社区卫生服务中心）

北京东城东华医院

北京安定门中医医院

北京杏园金方国医医院

北京市昌平区天通苑中医医院

北京市第六医院（东城区交道口社区卫生服务中心、北新桥社区卫生服务中心）

北京市大兴区精神病医院

清华大学医院（海淀区清华园社区卫生服务中心）

北京市顺义区高丽营镇卫生院

北京市海淀区北太平庄社区卫生服务中心（北京市海淀区北太平庄医院）

北京京煤集团总医院王平医院

北京京煤集团总医院木城涧医院

北京四季青医院（北京市海淀区四季青镇社区卫生服务中心）

北京市海淀区西北旺镇社区卫生服务中心（北京市海淀区永丰卫生院）

北京市房山区石楼镇中心卫生院（北京市房山区石楼镇社区卫生服务中心）

北京市房山区青龙湖镇中心卫生院（北京市房山区青龙湖镇社区卫生服务中心）

北京市房山区蒲洼乡卫生院（北京市房山区薄洼乡社区卫生服务中心）

北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心

北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心

北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心（北京市朝阳区安华老年病医院）

北京市朝阳区六里屯社区卫生服务中心（北京城建老年病医院）

北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心

北京市华德眼科医院

北京市仁和医院

北京市平板玻璃工业公司职工医院

北京市东城区东外医院（东城区东直门社区卫生服务中心）

中国铁道建筑总公司北京铁建医院

北京航星机器制造有限公司北京东城航星医院

北京民康医院（精神病、老年病专科）

北京市昌平区结核病防治所

北京市西城区德胜社区卫生服务中心

北京黄枢微创骨伤中医医院

北京林业大学社区卫生服务中心（北京林业大学医院）

北京语言大学社区卫生服务中心（北京语言大学医院）

北京大学医学部社区卫生服务中心（北京大学医学部医院）

北京邮电大学社区卫生服务中心（北京邮电大学医院）

北京理工大学社区卫生服务中心（北京理工大学医院）

中国农业大学东区社区卫生服务中心（中国农业大学东区医院）

中央民族大学社区卫生服务中心（中央民族大学医院）

中国农业大学西区社区卫生服务中心（中国农业大学西区医院）

北京师范大学社区卫生服务中心（北京师范大学医院）

北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

北京科技大学社区卫生服务中心（北京科技大学医院）

北京垡头大柳树医院

北京市东城区精神卫生保健院

中国人民大学社区卫生服务中心（人民大学医院）

北京交通大学社区卫生服务中心（北京交通大学医院）

北京市房山区南窖乡卫生院（北京市房山区南窖乡社区卫生服务中心）

路桥集团第一公路工程局周井医院

北京市亚太中医骨科医院

北京保温瓶工业公司职工医院

北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心

北京市海淀区双榆树社区卫生服务中心（北京市海淀区中医医院）

北京市大兴区祥医中健医院

北京香山医院

北京市西城区西长安街社区卫生服务中心

北京市石景山区妇幼保健院

北京琉璃河水泥厂医院

北京市房山区张坊中心卫生院（北京市房山区张坊镇社区卫生服务中心）

北京市房山区佛子庄乡卫生院（北京市房山区佛子庄乡社区卫生服务中心）

北京六建集团公司医院

北京市大兴区黄村镇社区卫生服务中心（北京市大兴区黄村医院）

中煤北京煤矿机械有限责任公司职工医院

北京市大兴区礼贤镇中心卫生院

北京市顺义区仁和镇卫生院

北京市顺义区南彩镇俸伯卫生院

北京市顺义区龙湾屯镇卫生院

北京市大兴区采育镇中心卫生院

北京市大兴区青云店镇中心卫生院

北京市大兴区庞各庄镇中心卫生院

北京同仁堂中医医院

北京市大兴区安定镇中心卫生院

北京万寿康医院

北京大学医院（海淀区燕园社区卫生服务中心）

北京市平谷区妇幼保健院

北京市平谷区精神病医院

国家体育总局运动医学研究所体育医院

北京市门头沟区永定镇社区卫生服务中心（北京市门头沟区永定镇卫生院）

北京市怀柔区泉河街道社区卫生服务中心

北京华都中医医院

北京国龙中医医院

北京市怀柔区雁栖医院（北京市怀柔区雁栖镇社区卫生服务中心）

北京市丰台区方庄医院（方庄社区卫生服务中心）

北京市普仁医院（北京市第四医院）

清华大学玉泉医院

北京市西城区证仁医院

中国北方车辆研究所职工医院

北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

中国人民解放军第二六三医院

北京市通州区中西医结合医院（北京市通州区中西医结合骨伤医院康复中心）

北京市海淀区八里庄街道核二院社区卫生服务站

中国石油大学（北京）医院

北京市海淀区东升镇社区卫生服务中心（北京市海淀区东升卫生院）

北京市西城区新街口社区卫生服务中心

北京工商大学门诊部

北京市房山区韩村河镇中心卫生院（北京市房山区韩村河镇社区卫生服务中心）

北京市健宫医院

北京丰台体坛中医医院

北京市朝阳区第三医院

中国铁道建筑总公司房山桥梁厂职工医院

北京东方博大医院

北京市大兴区西红门镇社区卫生服务中心（北京市大兴区西红门医院）

北京首钢特殊钢有限公司泰康医院

北京市通州区疾病预防控制中心结核病防治所

首钢矿山医院

北京市昌平区百善社区卫生服务中心北京市昌平区百善镇卫生院

北京国济中医医院

北京市昌平区妇幼保健院

北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心

北京市石景山区中医医院

北京农学院校医院

北京亚美医院

北京京北健永口腔医院

北京市第二医院（北京市西城区老年医院）

北京太申祥和中医医院

北京市鼓楼中医医院

北京丰台医星中西医结合医院

北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心

北京市朝阳区双桥医院

北京市昌平区南口社区卫生服务中心

北京丰台医院

北京皇城股骨头坏死专科医院

北京市平谷区王辛庄镇社区卫生服务中心（北京市平谷区王辛庄镇卫生院）

北京市大兴区榆垡镇中心卫生院

北京朝阳凌和望京医院

北京市怀柔区喇叭沟门满族乡卫生院（北京市怀柔区喇叭沟门满族乡社区卫生服务中心）

北京运河中医医院

北京市怀柔区庙城镇卫生院（北京市怀柔区庙城镇社区卫生服务中心）

北京市西城区展览路社区卫生服务中心

北京圣育中医院

北京美尔目润视眼科医院

北京海文医院

北京中海中医医院

北京英智康复医院

北京市丰台区老年人协会莲花池康复医院

北京华军中医医院

北京道合肛肠医院

北京市海淀区聂各庄卫生院

北京市健邦医院投资有限责任公司友爱医院

北京澳美佳妇科医院

北京振国中西医结合肿瘤医院

北京市房山区第一医院

北京市海淀区精神卫生防治院

北京市房山区十渡中心卫生院（北京市房山区十渡镇社区卫生服务中心）

北京市大兴区瀛海镇社区卫生服务中心（北京市大兴区瀛海镇中心卫生院）

中国航天科工集团七三一医院

北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心

北京七星华电科技集团有限责任公司医院

北京市东城区第二妇幼保健院

北京育龙和谐医院

北京市顺义区李遂镇卫生院

北京汇林医院

北京印钞有限公司医院

北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心

北京市怀柔区怀北镇卫生院（北京市怀柔区怀北镇社区卫生服务中心）

北京市房山区城关街道社区卫生服务中心

北京中康佳中医药研究院长庚医院

北京京师中医医院

北京核工业医院

北京市平谷区山东庄镇社区卫生服务中心（北京市平谷区山东庄卫生院）

北京市平谷区黄松峪乡社区卫生服务中心（北京市平谷区黄松峪卫生院）

北京市平谷区大华山镇社区卫生服务中心（北京市平谷区大华山中心卫生院）

北京市平谷区马坊镇社区卫生服务中心（北京市平谷区马坊中心卫生院）

北京市顺义区第二医院（北京市顺义区杨镇社区卫生服务中心）

北京市平谷区夏各庄镇社区卫生服务中心（北京市平谷区夏各庄镇卫生院）

北京市平谷区镇罗营社区卫生服务中心（北京市平谷区镇罗营卫生院）

北京市平谷区刘家店镇社区卫生服务中心（北京市平谷区刘家店卫生院）

北京市平谷区峪口镇社区卫生服务中心（北京市平谷区峪口中心卫生院）

北京市平谷区东高村镇社区卫生服务中心（北京市平谷区东高村镇中心卫生院）

北京市平谷区南独乐河镇社区卫生服务中心（北京市平谷区南独乐河卫生院）

北京龙禧医院

北京市顺义区南法信镇卫生院

北京市顺义区马坡镇卫生院

北京市顺义区天竺镇卫生院

北京市丰台区妇幼保健院

北京市顺义区李桥镇卫生院

北京市顺义区张镇卫生院

北京市怀柔区北房镇卫生院（北京市怀柔区北房镇社区卫生服务中心）

北京市怀柔区怀柔镇社区卫生服务中心

北京市利康医院

北京市大兴区长子营镇中心卫生院

北京市西城区平安医院

中国人民解放军国防大学医院

北京市通州区潞城镇潞城社区卫生服务中心（北京市通州区潞城卫生院）

北京市宣武区天桥医院

北京市西城区妇幼保健院

北京市监狱管理局中心医院

北京六合医院

北京工业大学医院

北京市羊坊店医院

北京市延庆区精神病医院（北京市延庆区精神卫生防治院）

北京京煤集团总医院万佛堂医院

北京市房山区妇幼保健医院

北京市房山区长沟镇中心卫生院（北京市房山区长沟镇社区卫生服务中心）

首都师范大学社区卫生服务中心（首都师范大学校医院）

北京市平谷区社区服务中心诊所

北京市怀柔区桥梓镇社区卫生服务中心（北京市怀柔区桥梓镇卫生院）

北京京通医院

北京市平谷区马昌营镇社区卫生服务中心（北京市平谷区马昌营中心卫生院）

北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心（北京市大兴区魏善庄镇中心卫生院）

北京市大兴区旧宫镇社区卫生服务中心（北京市大兴区旧宫医院）

北京市丰台区花乡社区卫生服务中心（北京市丰台区花乡医院）

北京市丰台区南苑医院

北京丰益肛肠医院

北京市平谷岳协医院

北京市通州区精神病医院

北京崇文光明医院

北京鹤年堂中医医院

北京西直河仁安医院

北京市朝阳区和平街社区卫生服务中心

北京弘医堂中医医院

北京玛丽妇婴医院

北京东大肛肠医院

北京东区口腔医院

北京嫣然天使儿童医院

北京市通州区漷县镇觅子店社区卫生服务中心（北京市通州区觅子店卫生院）

北京市通州区郎府社区卫生服务中心（北京市通州区郎府卫生院）

北京市通州区张家湾卫生院（北京市通州区张家湾镇张家湾社区卫生服务中心）

北京市通州区宋庄镇徐辛庄社区卫生服务中心（北京市通州区徐辛庄卫生院）

北京市通州区大杜社卫生院

北京市门头沟区大台社区卫生服务中心（北京京煤集团总医院大台医院）

北京市延庆区康庄镇社区卫生服务中心（北京市延庆区康庄镇医院）

北京市延庆区千家店镇社区卫生服务中心（北京市延庆区千家店镇医院）

北京市延庆区张山营镇社区卫生服务中心

北京市延庆区延庆镇社区卫生服务中心（北京市延庆区延庆镇卫生院）

北京京科肝泰医院

北京汇海中医医院

北京同济东方中西医结合医院

北京中研中医院

北京女医师协会仁圣医院

北京京门医院

北京中医医院延庆医院（北京市延庆区中医医院）

北京市延庆区四海镇社区卫生服务中心（北京市延庆区四海镇医院）

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来源：北京发布

责任编辑：张岩