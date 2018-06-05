英媒：安德鲁王子访华推广节目 开微博与网友交流

原标题：英媒：英安德鲁王子访华推广节目 开微博与网友交流

参考消息网6月6日报道 英媒称，英国约克公爵安德鲁王子访华推广他的创业类节目后在中国社交媒体上增加了超过1.2万名新粉丝。

据英国《泰晤士报》网站6月4日报道，安德鲁王子推广的节目“龙门创将”是一个年轻企业家在现场观众面前竞求创业基金的全球竞赛，他在此行中设立了微博账户。

安德鲁王子在微博中写道：“中国的朋友们，大家好！非常期待在微博上与你们的交流！”在3天内这条微博被点赞4500次，转发9300次。

报道称，应政府相关的中国人民外交学会的邀请，英国王室第七顺位继承人安德鲁王子，来华出席第二届以科技创新为内容的“龙门创将”中国区总决赛。

报道称，“龙门创将”创立于2014年，节目聆听创业者的营销，并通过把最佳方案与潜在投资者和顾问联系起来支持他们。这一节目也曾在巴林和澳大利亚举办过，2017年首次来到中国。

安德鲁王子在微博中写道：“龙门创将中国团队一起支持并见证中国创业者们实现商业梦想。”

报道称，在北京期间，安德鲁王子聆听了中国企业家的42条方案。三个获胜的方案是关于无人驾驶技术、人工智能售货机和贫困山区缝纫工手艺的。它们将在12月与其他国家的方案挑战“龙门创将”的决赛。

安德鲁王子对英文报纸《中国日报》说：“如果能促使英国企业和中国企业合作或是在对方国家开展业务，这正是我的希望。”

责任编辑：张岩