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辽宁铁矿发生爆炸致11死 当地市政府成立工作组

辽宁铁矿发生爆炸致11死 当地市政府成立工作组
2018年06月05日 20:18 央视新闻
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　　原标题：辽宁本溪思山岭一处铁矿发生炸药爆炸事故 已致11死9伤

　　2018年6月5日16时10分，地处辽宁本溪南芬区思山岭的华煤集团思山岭铁矿项目部措施井施工现场，井口发生炸药爆炸事件，造成20人伤亡，其中11人死亡，9人受伤，伤员已全部送医救治。现井下25人被困，已与部分人员取得联系。

　　本溪市委、市政府立即成立工作组赶赴现场，积极组织救援。央视记者正在赶往现场。（央视记者 裴奔 杨雪 韦昊岩 央广记者 张静）

　　

责任编辑：张岩

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