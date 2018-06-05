应急管理部派工作组赴辽宁本溪铁矿爆炸事故现场

原标题：应急管理部派工作组赶赴辽宁本溪铁矿爆炸事故现场
微信公众号“应急管理部”6月5日消息，据辽宁省安监局报告，6月5日16时30分，辽宁省本溪市南芬区华煤集团思山岭铁矿项目部措施井施工现场，炸药在井口发生爆炸。经初查，事故造成地表人员11人死亡，9人受伤；井下人员25人被困。目前已与被困人员取得联系。
接到事故报告后，应急管理部高度重视，部党组书记、副部长黄明，党组副书记、副部长付建华和党组成员王浩水立即坐镇部应急指挥中心，通过视频连线现场，指挥调度事故救援工作。
黄明要求，一要认真贯彻落实国务院领导同志重要批示精神，指导协助地方政府全力组织井下救援、伤员救治和善后处置等工作。二要科学制定救援方案，严密组织实施，防止发生次生事故。三要尽快核清事故情况，查明事故原因，依法依规严肃追责。
应急管理部向全国发出该事故警示信息，要求各地始终把安全生产工作摆在突出位置，紧紧抓住煤矿、非煤矿山、消防、危化品等行业领域，并结合夏季安全生产规律特点和事故暴露的突出问题，深入排查治理安全隐患，严防此类事故发生。
同时，立即派出工作组赶赴现场，指导协助地方政府做好人员搜救、伤员救治和善后处置等工作。
目前，应急管理部工作组正在赶往事故现场的路上。
来源：应急管理部微信
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