原标题：被批“非法持有党的工作秘密文件”，他是第一人！

6月4日，青海日报社原党组书记、社长张伟被开除党籍和公职。公开资料显示：张伟，男，1964年9月出生，汉族，河南省汝南县人，大学文化，1984年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党。2017年12月，其落马被查。

据悉，其被批“在青海省委对青海日报社开展巡视期间，弄虚作假，欺骗组织，对抗审查，非法持有党的工作秘密文件”。大白新闻注意到，“非法持有党的工作秘密文件”这一说法，在中央纪委国家监委网站上尚属首次出现。

张伟（资料图）

其被批“非法持有秘密文件”

6月4日，青海日报社原党组书记、社长张伟被开除党籍和公职。青海省纪委监委网站发布的消息称：日前，经青海省委批准，青海省纪委监委对青海日报社原党组书记、社长张伟严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

通报称，张伟违反政治纪律，在青海省委对青海日报社开展巡视期间，弄虚作假，欺骗组织，对抗审查，非法持有党的工作秘密文件；违反组织纪律，不按规定如实报告个人有关事项，不按规定如实报告个人去向。

通报称，张伟违反廉洁纪律，违规报销应由个人支付的费用，收受下属所送礼品；违反生活纪律，在婚姻存续期间，与他人长期保持不正当性关系；违反中央八项规定精神，长期使用超标准办公用房并进行改造应付检查，在外考察期间用公款送礼报销。利用职务之便为他人谋取利益，多次索取和收受他人巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

张伟身为党员领导干部和公职人员，理想信念丧失，对党不忠诚、不老实，宗旨意识、规矩意识和纪律意识淡薄，对党和组织阳奉阴违，充当“两面人”，对党纪国法毫无敬畏之心，且在党的十八大后，仍不收敛、不收手，不知止，顶风违纪违法，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。

依据有关规定，经青海省委批准，青海省纪委监委决定给予张伟开除党籍、开除公职处分，终止其省党代表资格；收缴张伟违纪所得；将张伟涉嫌受贿犯罪问题移送检察机关依法审查、提起公诉，涉嫌犯罪所得随案移送。

公开资料显示：张伟，男，1964年9月出生，汉族，河南省汝南县人，大学文化，1984年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党，1984年7月至2003年11月历任青海省委党校党建教研室教师、讲师、副主任、《攀登》杂志副主编（正处级）、主编。

2003年11月至2013年6月历任青海省委党校副校长、教育长，省行政学院、社会主义学院副院长（副厅级）；2013年6月至2014年2月任青海省委副秘书长、政策研究室主任（正厅级）；2014年2月任青海日报社社长、党组书记。

省委巡视8个月后落马被查

据媒体报道，2016年12月，青海省委第三巡视组进驻青海省委宣传部、省文化新闻出版厅、青海日报社开展专项巡视。2017年4月13日，青海省委第三巡视组向青海日报社党组反馈专项巡视情况。2017年12月，青海日报社党组书记张伟落马被查。

文章称，组长武伟生向青海日报社党组书记张伟传达了王国生书记在省委常委会和省委“五人小组”会听取巡视工作情况汇报后的讲话精神，代表巡视组向青海日报社党组领导班子进行了反馈。张伟主持会议并表态发言。

武伟生指出，党的十八大以来，青海日报社党组坚持办报党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，认真履行省委机关报职能，较好地发挥了党的思想舆论宣传主阵地作用。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：

履行管党治党主体责任不够到位，坚持民主集中制不严格；抓党建和党风廉政建设不扎实，工作部署多，检查落实少。党建工作不够扎实，落实党内生活制度有差距。干部选用程序不够规范，干部教育管理不严不实。

落实全面从严治党不够有力，违反中央八项规定精神和省委、省政府21条措施的问题时有发生，个别下属单位经费支出存在廉政风险。对审计发现的问题整改不力。对巡视中发现的问题线索，已按规定向有关部门进行了移交。

武伟生代表巡视组提出五点建议。一是认真落实全面从严治党要求；二是进一步加强班子思想政治建设；三是规范干部管理及选拔任用工作；四是加强对日报社及社属单位、部门的领导、监督和管理；五是妥善解决干部群众反映的突出问题。

张伟表示，巡视组反馈的问题和意见，是给报社开出的一份“政治体检报告”，全社上下一定要以高度的政治自觉、坚定的政治态度、强烈的政治担当，对巡视反馈的问题全面接受、全面整改。

一要切实提高政治站位，牢固树立“四个意识”，更好发挥党报喉舌、旗帜和阵地作用。二要主动认领问题，压紧责任落实，确保件件有着落、事事见实效。三要强化跟踪督办，严肃追责问责，做到责任不落实坚决不放过、问题不解决坚决不放过、整改不到位坚决不放过。

四要以迎接宣传贯彻党的十九大和省第十三次党代会为主线，用“四个转变”新思路统领新闻宣传工作，真正把巡视工作成果落实到全社改革发展各项事业中。

来源：大白新闻

责任编辑：余鹏飞