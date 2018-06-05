轻小说主人公疑是屠杀三千人侵华日军 日作者道歉

原标题：轻小说主人公被质疑是屠杀三千人的侵华日军 日本作者道歉了

[文/观察者网 郭光昊]

小说中处处都在暗示——主人公竟是屠杀3000多人的侵华日军士兵，这名日本作者今天终于道歉了。

6月5日晚间，轻小说作者まいん在其推特（@mine_time2010）上连发6条推文致歉。他表示“之前没有正确搞清事实，没有深刻考虑就胡乱发言”，对那些过头的发言深刻反省。对于那些因此被冒犯的人，“虽不奢求诸位原谅，但还是从心底表示歉意”。对于小说中存在不少“拙劣描写”和“轻率发言”，他也再次表达自己的歉意。

他还表示，已经删除了此前所有推文，连这个账号在不久之后也将注销。日本网络小说平台上的免费在线版将暂停公开。至于已经发行的纸质版，将同出版社商讨进一步对策。

连发6条致歉推文截图

出事轻小说名为《在异世界开拓第二人生》。小说中主人公设定为94岁的刀客，15岁时来中国当黑社会杀人，5年后参加了一场日本的“世界大战”。四年从军过程中，“斩杀了3712人”。

小说相关描写截图

小说在“成为小说家吧”网络小说平台上开始连载于2014年1月，如此推算，他那斩杀3000多人的“战绩”就是在侵华战争中完成的。当时就有日本读者提出疑问，“这不就是南京大屠杀中的犯人吗？！”而小说随后改编为漫画，漫画中的描写更是坐实了这一推断。

《环球时报》文 图

小说改编漫画相关描写

如同现在大多数俗套的轻小说一样：主人公最后安享晚年，寿终正寝。弥留之际被造物主安排转世到另一个异世界。小说就主要讲述了他在异世界如何成为“人生赢家”，左拥右抱美女的故事。

纸质版小说第一卷封面

而这位作者可算得上“惯犯”，早在这部小说连载之前的2013年，他的推文中就屡次把中国称作“虫国”（日语中二者谐音），还把韩国叫做“奸国”。内容不外乎将侵略中国视作“正当防卫”，在各种场合表达“嫌韩厌中”的情绪。虽然这些推文如今都被删干净了，但早有日本网友截图固定证据。

每年日本生产数千部轻小说，这部又是怎么被国人发现的呢？

这部小说连载后获得了不少人气并被出版社看中，在2014年12月出版了第1卷纸质版。至今已出至第18卷。时间到了2018年。今年5月22日，这部小说将被改编为动画的消息公开，档期定在今年10月的秋季档。

当国内的动画爱好者如往常一样关注这部作品时，大家很快就发现这小说有问题，并在网上倡议抵制该作品。

之后在国内大型轻小说在线阅读平台“轻文轻小说”上，人们发现这部作品赫然在列。轻文迅速进行审查，离奇的事情发生了：轻文紧急确认后表示，在当初审查时并未发现不当内容，已经翻译好上架公开的内容中也不存在相关不当内容。尽管如此，轻文还是做了下架处理。

轻文第二次核查后才发现，原来日方向中方提供翻译母本素材时，就已经提前删除了相关内容，导致中方未能及时发现问题。

鸡贼得很

做出反应的并不只有中国，该小说的动画专题网站在4日禁止除日本以外的IP访问。可以看出，相关方面明显感受到了压力。

尝试进入会显示403错误

至于这次作者道歉，很多网友并不买账，认为这只是他的缓兵之计。

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不管这部作品日后如何，奉劝作者好好读读日本漫画老前辈手冢治虫在《漫画的作法》中的这席话：

“给作品加上约束或是规则是一件很恐怖的事，这种行为说白了就是一种对言论的打压。——然而，在绘制漫画作品时，也有我们必须去遵守的规则，这就是基本的人权。无论是多么激烈，强烈的问题，想用漫画的形式来控诉，这都是没有问题的，但是唯独基本的人权，是无论如何都不能够被拿来开玩笑的。

简而言之：

1、拿战争或是灾难的牺牲者开玩笑

2、对某些特定的职业表现出轻蔑

3、拿民族、国民或是大众开玩笑

这三点，无论是你在什么场合、画什么样的漫画，都必须尊重的三个准则。

无论你是职业漫画家还是业余画手，又或者是头一次接触漫画的人，无论是谁都必须遵守。

如果有触犯了这三条准则的漫画出现，无论是绘画者身边的人，还是读者，我希望有人能够提醒他注意别这么做。”

责任编辑：余鹏飞