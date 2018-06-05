美媒:中国对矿产质量变挑剔 巨头转型难也要迎合

原标题：美媒：中国对矿产质量变挑剔了， 巨头再难转型也要迎合

[编译/观察者网 徐蕾]

中国对矿产的质量要求越来越高，而为了满足中国这个巨大市场的需求，国外各大矿商们不得不冒着风险，作出改变。

据《华尔街日报》当地时间6月4日报道，中国购买了全球三分之二的出口铁矿石，可是这个庞大的市场如今变得更加挑剔了。中国对高质量矿产的需求，使刚刚才从低迷期缓过来的矿主们又面临新的挑战。但全球各大矿商们也为了满足中国的需求，纷纷开始做出改变，投资生产高质量矿产。

《华尔街日报》截图

报道称，在过去的两年中，铁含量高的矿石和铁含量低的矿石之间的价格差距已经翻了一番。而这种巨大的价差，是中国钢铁行业向更大、更环保转型的结果，高质量铁矿石能使这些工厂做得更好。

同时，中国的老旧钢铁厂正在关闭。这些钢铁厂通常使用价格较低的铁矿石，其含铁量为58%，这给环境造成了更多的污染。

“如果放任污染继续，不考虑未来，中国永远不会被认为是个超级大国。”北美最大铁矿石公司，克利夫兰克里夫公司（Cleveland-Cliffs Inc）首席执行官洛伦索·贡萨尔维斯（Lourenco Goncalves）如此说道。

困难重重，矿石生产商坚持转型

《华尔街日报》表示，那些专门出口低质量铁矿石的企业，已不再受到投资者的青睐。

在过去一年里，低质量铁矿石生产商，澳大利亚福蒂斯丘金属集团（Fortescue Metals Group Ltd）的股价几乎没有变化，而必和必拓公司（BHP）的股价则大幅上涨。

矿产商们都准备做出调整，以迎合市场需求。

福蒂斯丘金属集团是世界第四大铁矿石生产商。该公司表示，将斥资逾10亿美元，在西澳大利亚的皮尔巴拉地区建造新的矿区，作为该公司高质量铁矿石出口的一部分。

据悉，到目前为止，这些矿山已经成为福蒂斯丘金属集团增加亚洲出口的战略基石。

“这是对我们生意的长期投资。”福蒂斯丘首席执行官伊丽莎白•盖恩斯（Elizabeth Gaines）在接受采访时表示。

位于美国的克利夫兰克里夫公司也准备关闭其在澳大利亚的低级铁矿石业务，专注于密歇根州和明尼苏达州的矿山，生产高质量铁矿。

总部位于巴西里约热内卢的淡水河谷公司（Vale SA）已决定削减低级矿的产量，并在巴西东南部重新启动闲置的工厂，以生产质量更好的产品。

总部位于墨尔本的必和必拓公司（BHP），按产量计算，是全球最大的矿业公司和第三大铁矿石出口商。该公司也在考虑在皮尔巴拉的一个高档矿床开发一个新矿，以与低级矿石混合，并将其平均铁含量从61%提高到62%。

报道指出，迎合中国的市场做出改变是不容易的。

在全球范围内，这些公司的低质量矿石约占全球总发货量的五分之一。新的矿坑需要数年以及数十亿美元建造。

而如果在不建造新矿的情况下提升高级矿产量，公司将不得不削减总发货量，或者在一些矿井中提前停止采矿。

同时，一些投资者希望矿业公司将重点转向铜、钴或锂等电池材料，这些产品会使用在电动汽车、空调等各种产品。因此，一些投资者认为对铁矿石的昂贵投资可能不太合适。

但是矿商们反驳说，铁矿石投资是值得的，因为它们会带来价格更高的产品，从而提高利润。正如上文所提，矿商认为，这是一个长远的投资。

责任编辑：张迪