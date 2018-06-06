侠客岛：美军舰若穿台海 蔡英文该哭还是笑？

原标题：[解局]美军舰若穿台海，小英该哭还是笑？

今日，有外媒援引美国官员的话表示，美国正考虑派遣军舰通过台湾海峡。消息一出，无疑挑动了很多人的敏感神经。

台湾海峡的战略位置，它在当前两岸交往中的地缘意涵，加上美国要“横插一杠子”的姿态，这些都是满满的新闻爆点。

不过且慢，这只是一条未经官方证实或证伪的讯息，后续是销声匿迹还是且听下回分解，在岛哥看来，要再观察一番。

不过，有一句话还是要讲在前面，台湾问题对大陆而言是核心利益，核心利益是不可能用来交易的。

路透社报道截图（图：观察者网）

眉来眼去

美台近期在军事领域眉来眼去也不是一遭两遭了。

有消息说，美国正考虑调整对台军售模式，以更为客户着想的姿态，舍弃先前的“包裹式军售”，改为“个案审查”。

在刚刚过去的香格里拉对话会中，美国国防部长马蒂斯重申，要给台湾“提供必要与防卫相关的设施，维持自我防卫”。算上之前批准台湾“潜舰国造”的“营销许可证”，美国对台的支持力度有逐渐走强之势。

民进党当局也马上接住了期待已久的“球”。当局随即公布任内首份“国防报告书”，在论述安全情势等变化上，主张台湾的角色定位是“发挥我早期预警及掌握中共军事动态之利基与战略价值”，并首度公开了台美军事交流的10项模式。

可见，民进党拒不承认“九二共识”，以及积极希望加入“印太战略”的表态，就仿佛递给美国的“投名状”。

因此，美国参众两院“亲台派”议员，加上国务院、国防部“鹰派”的能量，再配合特朗普本人的“商人属性”，使打“台湾牌”成为一个极有诱惑力的选项。

要打台湾牌，美国势必会加大支持力度，为其打气撑腰。

6月12日，美国在台协会（AIT）新办公室将落成，美国国务院表示，新大楼的启用“展现美国对台湾的坚定承诺与长久友谊”。这让台湾某些人欢欣鼓舞。岛内军事专家辩称，台湾与中国大陆间的势力平衡近几年发生转变，除非美国的军队迅速来到台湾支持，否则很快就会被中国大陆压倒。

为此，岛内也在探讨各类“投名状”，比如，允许美军机在太平岛以“人道救援”的理由进行起降的话题，不断被讨论。

5月，美国在台协会仍在建设中

留了一手

为何岛哥说要看后续呢？

原因就是，同样还是这位放出口风的美国官员表示，美国今年已审查过派遣航母通过台海的计划，但是最终却没有执行，原因嘛，就是担忧会惹恼中国大陆。

别忘了，美国航母上一次通过台湾海峡是在遥远的2007年，虽然行径霸道，但美方心虚地辩解表示，选择这个航道是根据行动上的需要，包括恶劣的天候状况。

有媒体关切，美方是否会派遣美军陆战队驻守AIT新馆。就此，美官员先是指责“媒体臆测”炒作话题，然后含糊表示跟过去一样，变相否认驻军。

就像前一阵子热炒的“台湾旅行法”，不管亲台议员和军方如何叫嚷，主导权都在美国行政部门手里。也就是说，美方虽然想打台湾牌，但留了一手，随时可以踩刹车。

对于上述事件，国台办发言人马晓光明确表示，坚决反对美台之间进行任何形式的官方往来和军事联系，任何打“台湾牌”的企图都是徒劳的。外部势力打“台湾牌”，损害的是两岸同胞的共同利益和中华民族的整体利益，但玩过了头也会伤及他们的自身利益。

大家也都看到了，台湾是大陆核心利益，大陆会坚持“和平统一、一国两制”的大政方针，未来还将持续出台措施，推动两岸人民融合发展。

同时大陆也不会惧怕“台独”势力的挑衅，大陆不仅有应对挑战的战略定力和战略自信，更有坚守底线的综合优势。

而重视“成本效益”的特朗普政府料想不会公开支持“台独”，更不会为“台独”埋单。

引火烧身

美国防部长马蒂斯说过，美国反对一切片面改变现状的做法。

但是，如果美国真的派遣航空母舰通过台湾海峡，那这就是典型的“片面改变现状”之举。此举将给岛内某些政治势力释放错误的信号。

在他们的裹挟下，台湾当局至今不承认“九二共识”，让马当局时期的两岸和平红利逐渐流失，这本身就跟他们口中“维持现状”口号背道而驰。

台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题。从经贸到朝鲜半岛无核化，中美间有太多的共同利益。在涉台问题上，美国与其逞巧，不如藏拙，遵守一个中国原则和中美三个联合公报，以免损害中美关系和台海和平稳定，才是上上策。

在岛哥看来，如果特朗普政府继续打“台湾牌”，试探大陆一个中国原则的底线，无疑会给两岸关系乃至台海稳定带来阴霾。

而台湾当局的误判与加紧“台独”的举动，更使两岸关系步入危机边缘，这同样不合乎美国利益。

再说，在中美博弈过程中，原则问题是不能交易的。在维护核心利益问题上，大陆有坚定意志和决心，有日益强大的军事力量，还有《反分裂国家法》。

对台湾当局来说，挟洋自重，必将引火烧身。想做棋子，也不容易。在特朗普的精算中，永远是美国利益优先。美方可从没答应，如果海峡两岸发生战事，必然会“驰援台湾”。台当局如今一再自欺欺人、傍大腿，行得通吗？

除了军购，台湾僵持已久的对美猪、美牛全面解禁，也将再次浮上台面。反观美国，对进口钢铁和铝材加征关税的威胁，可从来没有将台湾豁免。

所以，关键问题要想明白。如果美国真有意派军舰通过台海，那特朗普是想保台，还是把台湾推上火线？试图火中取栗的会是谁？谁将得利，谁会受伤？

责任编辑：张建利