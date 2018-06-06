北京气温50年来同期最高 京津冀气温偏高正常吗？

原标题：39℃！昨日北京气温50年来同期最高

新京报讯 39℃！昨日，北京创下近50年以来历史同期最高气温，预计今日高温晴热天气持续，明日受冷空气影响，气温回落，高温过程结束。据北京市气象局通报，高考期间，北京天气以多云到晴为主，白天最高气温33℃-36℃。

耿庄桥南侧路政工人在高温下作业。新京报记者 王贵彬 摄

昨日下午打破本世纪同期气温纪录

昨日15时22分，代表北京天气的南郊观象台实况气温已达39℃，超过本世纪2000年以来历史同期最高温38.3℃，也是1968年以来历史同期最高气温。

实况显示，昨日12时许，北京平原地区的气温普遍已达到35℃。14时20分，南郊观象台气温已攀升至38.3℃，与本世纪历史同期纪录持平。15时22分，南郊观象台最高气温已上39℃，打破纪录。

市气象局介绍，历史上观象台6月上旬极端最高气温为40.1℃（出现在1968年6月5日）。

昨日，西五环，首发集团绿化公司的员工在高温下整理桥梁环路周边的绿化。新京报记者 陶冉 摄

高考期间最高气温33℃-36℃

高考期间天气如何？北京市气象局昨日通报，预计6月6日至8日白天北京天气以多云到晴为主，其中6日夜间至7日早晨山区有阵雨或雷阵雨天气，雨量不大；8日夜间至9日有一次降雨天气过程。6日高温晴热天气持续，7日受冷空气影响，气温回落，高温过程结束。该期间白天最高气温33℃-36℃，夜间最低气温20℃-25℃，能见度总体较好。

北京市气象局官方微信“气象北京”昨日发布消息，6月5日20时至6月8日20时，市气象局为各位考生和家长提供高考考点精细化天气查询功能，点击微信公号文章最末的“阅读原文”可查询各考点天气。

记者从国网北京市电力公司获悉，伴随近日高温天气，北京地区电网负荷不断刷新历史新高，6月5日最大负荷为1684万千瓦，发生时间为16时53分，同比去年同期1511万千瓦增长11.45%，环比前一日最大负荷1552.1万千瓦增长8.5%。

■ 现场

环卫工人高温作业穿长衣长裤防晒伤

昨日，北京最高气温达39℃，记者走访发现，在这样的高温下，很多幼儿园和学校减少了室外活动，同时也有不少劳动者仍在坚持作业。

新京畿道幼儿园向记者介绍，进入夏季，幼儿园基本都会减少户外活动时间，同时给孩子们的饮水次数也会增加，此外，外出活动的强度也会降低，防止中暑。

昨日13时许，太阳高照，酷热。在北四环中路志新桥附近，几位身着橙色外衣的环卫工人仍在忙碌，清理街道，捡拾垃圾。

工人们穿着长衣长裤，有的还戴着帽子。“早上八点左右就出来了，和平时一样，确实感觉比较热，不过中间也没有休息。”一位环卫工人一边清理垃圾一边向记者介绍。

“大约下午三点半会返回。”他说，为了防晒，两个胳膊上特意戴上了护袖。另一位环卫工人之前工作时把脖子晒伤了，为此自己特意在帽子后面挂了一小块白毛巾，把脖子遮住。

离志新桥不远处，一辆手推垃圾车停在路边，一位女环卫工人正埋头打扫街面，脸上被汗水浸湿。

她告诉记者，单位发了清凉油和防暑的饮品，“凌晨三点就出来了，中间吃饭的时候短暂休息了一会儿。”

没过多久，一位开着环卫车的工人来到垃圾桶附近，将大袋的垃圾装车。他告诉记者，每年也会有些高温补贴。

■ 释疑

1 京津冀气温偏高正常吗？

专家称，属正常现象，突破历史极值的可能性较小

近日来，我国华北、黄淮地区出现了高温天气。此次高温天气将持续多久？京津冀地区的温度与历史同期相比如何？昨日，针对公众关心的问题，国家气象中心高级工程师李勇表示，过去十天，京津冀地区的日平均最高气温达到33℃左右，较历史同期偏高，但仍属于正常现象。从7日开始，高温天气范围有所减弱。

据李勇介绍，这一波高温天气从4日白天开始，一直持续到7日。其中，5日至6日高温的影响范围和强度达到最大，7日高温天气范围有所减弱。高温天气主要影响京津冀地区。5日至6日，北京、天津、河北中南部、山东北部和西部、河南北部以及陕西关中地区最高气温可达35℃-38℃，局地可达39℃-40℃。7日，高温范围进一步向东南地区收缩，主要影响河南北部、山东北部等地。

针对此次高温天气的成因，李勇表示，从高空环流来看，目前京津冀地区受大陆暖气团控制，以下沉气流为主，天空状况为晴到少云天气。白天太阳辐射作用明显，地面增温快。同时，低层以南风为主，无明显的冷空气活动，这就导致华北、黄淮的高温天气。数据显示，过去十天（5月24日至6月4日），京津冀地区的日平均最高气温达到33℃左右，较历史同期（31℃-32℃）偏高，但仍属于正常现象。

就历史极值的情况来看，2014年5月底，北京、天津、河北都出现过41℃以上的高温天气。截至目前，京津冀地区的高温还未达到40℃，“未来几天上述大部地区突破历史极值的可能性较小。”李勇说。

2 高温津贴给谁发怎么发？

市人社局表示，环卫工、炼钢工都可享受，未领到可举报

施行于2012年的《防暑降温措施管理办法》明确，用人单位安排劳动者在35℃以上高温天气从事室外露天作业以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下的，应当向劳动者发放高温津贴。

在高温天气下工作的劳动者除了领取高温津贴外，还可以享受哪些保障？

根据我国《防暑降温措施管理办法》的相关规定，高温天除了应当向劳动者发放高温津贴，用人单位应当为高温作业、高温天气作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。防暑降温饮料不得充抵高温津贴。

中国劳动学会副会长苏海南表示，做好劳动者的防暑降温，不能全由钱来解决。除了高温津贴、防暑降温费，企业也应该按照我国相关规定，一方面缩短劳动者高温作业的时长，或提供解暑降温的饮料，一方面为室内安装风扇、空调等降温装置。

北京市人社部门近年均有对高温津贴落实的执法。北京市人社局表示，露天作业如交巡警、快递员、建筑工人、环卫工人、户外线路检测工人；室内作业如炼钢工人、机械铸造工人等都有可能享受高温津贴。职工未领到高温津贴可向劳动监察部门举报投诉，也可直接拨打人力社保举报热线12333投诉。

本版采写/新京报记者 邓琦 沙璐 吴为 信娜 实习生 余华尊

责任编辑：张迪