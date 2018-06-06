北京6.3万名考生明日高考 系“00”后的首次高考

原标题：北京6.3万名考生明日高考

6月4日，北京市二中考点，医务室校医为考生准备了感冒药、葡萄糖、缓解暑热等常用药品。周良 摄

2018年高考将于6月7日、8日举行，届时，北京将有6.3万名考生奔赴考场，这也是“00”后的首次高考。

记者6月5日从北京教育考试院获悉，目前高考命题和试卷印制工作已完成，试卷安全运达17个考区。

今年，北京市共有63073人报名高考，其中，56370人报名参加全国统考，6703人报名参加高职单考单招。

市考试院介绍，全市共17个考区，设置91个考点，1872个考场，其中统考86个考点，1812个考场；单考16个考点，60个考场。

昨日下午，北京市第二中学考点，工作人员开始布置考点示意图，为高考做各项准备。周良 摄

武警负责入闱场所安保

每年高考命题的质量和安全都备受关注。今年，北京市加强对命题入闱人员资格审查和安全保密教育。

安全方面，采用全程入闱方式，由武警战士负责入闱场所的安保工作；质量方面，加强命题过程的质量监控，精心设计命题方案，贯彻大纲要求，确保命题质量，体现北京特色。

与此同时，市考试院加强考场编排管理。严格按照相关要求进行考点信息维护及考场编排。

据了解，考点近几天都在抓紧布置考场。6月5日，北京市第二中学考点的工作人员全面进入备考工作，包括布置考点示意图等各项准备工作，医务人员还准备了感冒药、葡萄糖、缓解暑热等常用药品。今天，考生可前往考点校“踩点”。

试卷运送全程GPS定位

今年高考，市考试院继续加强了试卷印制环节管理。安排处级干部带队入闱监印，对试卷监印等涉密人员进行资格审查，政审建档，签订《保密承诺书》，并报教育部备案；试题、答案及评分参考清样由监印人员解闱后带回。

试卷流转环节也是严格管理。据悉，考试院领导将参与试卷运送，从印厂到考区全程公安护卫，全程进行GPS定位和移动视频监控。

试卷到达考区后清点入库及分发试卷都将进行全方位、无死角监控录像。保密室24小时值守并实行监控录像6小时回放制度。

从考务办公室到考场设立“封闭式”专用通道，开考前监考人员必须通过专用通道携带试卷直接进入考场，考试结束后监考人员必须通过专用通道携带整理好的考生答卷从考场直达考务办公室，全程在考试工作人员视野范围内。

昨日，清华附中奥森、将台路校区邀请催眠专家莫洪波来到校园，给高三学子们减压。 图/视觉中国

考务人员实行四级培训

在考试组织实施环节，市考试院介绍，将对监考员和考生的违禁物品，包括手机、照相、摄像、扫描等设备进行检查；同时监督、校准时间及司铃。

在每科开考和结束前，考点都会安排一名副主考在司铃控制室进行监督。据介绍，考点监控室除系统管理员外，还有副主考、视频监考员各一人专门值守，实时巡查考试实施情况。

考务人员方面，实行全员四级培训，尤其是考区对考生、考点对监考员的培训。市考试院要求，逐级、全员签订考试安全和考风考纪责任书，切实增强考务工作人员法律意识、责任意识，提高考务工作管理水平和处理突发事件的能力。

据了解，考前，试卷运到考区后，将通过夜查、电话查岗、电子巡查等方式检查各考区试卷保管情况；考试期间，会一方面通过远程电子巡查系统，另一方面组成巡视队伍，对各考区考试实施情况进行巡查。

全体高考学生接受诚信教育

《国家教育考试违规处理办法》明确规定，携带具有发送或者接收信息功能的设备（如手机等）参加考试将被认定为考试作弊，将取消全部高考科目成绩。考生违规情况将记入考生诚信档案。

为防止考生作弊，市考试院以全体高考学生为对象，开展诚信考试和考试纪律专题教育。

教育涉及多种方式，如解读《国家教育考试违规处理办法》（教育部33号令）和《教育法》《刑法》中的有关涉考条款。同时，印发《致高考生的一封信》、《考生须知》、《致考生和家长的诚挚提示》等材料，使每一个考务人员和每一名考生尽知有关考场规则、要求、违规处理办法及相应后果，树立“诚信光荣、作弊可耻”的意识，自觉遵守考试纪律。

《致高考生的一封信》中写道：“请相信，这是你们努力后终有回报的一场考试，是你们必交的一份做人做事的北京答卷。”

■ 现场

花式动员会为“00”后考生打气

高考倒计时牌从天数变成了小时，现在，距离高考还有24小时。作为“00”后的首次高考，不少学校提前给学生们“放松”，让孩子们在欢声笑语中轻松度过，“花式”为他们加油、打气。

动员会上开“必胜”宴会

高考是很多人面临的第一个重要“关口”，对于即将奔赴考场的高三学子来说心理压力可想而知。

为了给即将高考的高三学子们减压，清华附中奥森、将台路校区执行校长朱建宏，为孩子们送上了一场“必胜”宴会。

6月4日上午11时，伴着大屏幕中高三年级老师们送上的祝福，一个直径足有一米长的大比萨，被推进礼堂，摆在了高三7个班、200余位师生面前。扑面而来的香气让正在开考前动员会的高三学子们个个跃跃欲试：“这惊喜的热量有点高！你能吃几块？”“吃一块就必胜一科，四块比萨必须有！”

说起为高三考生定制必胜比萨的原因，朱校长坦言，清华附中奥森、将台路校区由清华附中直接管理，作为北京市统筹二和“1+3”项目的试点学校，首批学生即将高考，作为执行校长，自然对他们寄予厚望，希望他们借“必胜”之美好寓意，在高考中取得优异成绩，同时，面对日后的人生也有“必胜”的信念。

催眠专家为学生消解紧张情绪

除了“必胜”宴会，校方还请来国家体育总局特聘催眠专家莫洪波来到校园。这个“动作”让不少考生好奇，考前为何请催眠专家？

“在电影里倒是听说过这个职业，但没想到现实里还真的有！”“这一催眠不会让我把好不容易背下来的古文都忘了吧？”对此，催眠专家莫洪波表示，催眠不仅不会让你健忘，还能增加记忆力。

他介绍，美梦植入催眠术，可以让同学们仿佛漫步在午夜的海滩，深度放松大脑神经，消除脑力疲劳，释放情绪负能量。六分钟快速入睡催眠术，可以帮助孩子们解决入睡困难和早醒的睡眠困扰。三分钟快速消除负能量催眠术，能粉碎考前焦虑和紧张情绪。现场学生们跟随催眠师的指导，逐渐放松心情，消解疲劳。

考前老师详细提示注意事项

6月4日，北京市第二中学也举行了考前动员大会。300名学生互相拥抱，或手拿准考证在高考倒计时提示牌前合影留念。

动员会上，老师们对相关的考试注意事项进行了细致提示，针对有可能发生的特殊情况也说明了解决办法。比如，考试前要熟悉考点所在位置、认真记牢考试时间、注意饮食卫生、提前入睡等。

“进考场，一定要遵守考试纪律。”“进考场前要掏兜儿，如果感冒了，可以跟老师说把纸放在讲台上，需要了就举手让他递给你。”“写作文时，网络用语、新词汇就不要写了。你们得考虑判卷的老师，他们没准看不懂。”老师们的耐心认真让考生们不禁感叹：这是亲老师！

本版采写/新京报记者 沙璐

责任编辑：张迪