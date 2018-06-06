岛内选举打"冷气牌" 台媒：民进党不倒冷气装不了

原标题：岛内选举接连打出“冷气牌”，台媒讽“民进党不倒，冷气装不了”

[环球时报驻台北特约记者 李名]夏天高温热到受不了！岛内各县市首长或参选人争相宣布安装冷气，打出“冷气牌”。《中国时报》5日称，尽管被质疑大开选举支票，但这场“冷气政治学”对战，确实令市民很有感。

台北市校园要安装冷气，高雄人只能满肚子火。据台湾《中国时报》5日报道，高雄市教育产业工会称，高雄每年从4月到10月的平均气温都是全台第一，师生在宛如烤箱的教室里汗如雨下，老旧风扇开到最强，吹出的也仍是热呼呼的风。不过高雄市教育局算了一笔账：若中小学全面装冷气，含电力改善工程需要33亿元（新台币，下同），每年另需电费1.5亿元，而冷气设备“非属教育部颁订国中小学设备标准范围”，且涉及节能减碳环保议题，因此要求当局制定统一政策予以补助。

面对这种局面，国民党高雄市长参选人韩国瑜4日一口答应帮学校装冷气。他称，高雄天气比台北热，如果不装冷气，等于是“台北行、高雄不行”，市民更易有相对剥夺感，因此各校可以发动校友帮忙解决，未来他如果当选市长，会积极赚钱投资教育。韩国瑜还称，他的政见“赚钱、赚钱、再赚钱”真的很实际，市政府没钱，小朋友冷气都没得吹。台媒称，他的弦外之音其实点出高雄深绿支持者目前的尴尬处境，民进党完全执政了，高雄人还是差一大截。其他县市也纷纷跟进。新北市长朱立伦表示，全市一万多间教室装冷气需要20亿元经费，每年维护费用5500万元，正在审慎评估中。5日，台中市长林佳龙宣布全市中小学教室将全面安装冷气。他还称，让学生一起参与讨论使用冷气的时机，是最好的环境教育。

《中国时报》5日称，“民心思变”“换人做做看”不是绿营才能喊的口号，高雄商人、果农接力挂出“民进党不倒，经济不会好”“农民不会好”的横幅，如今又多了一句“民进党不倒，冷气装不了”，若当局再无视庶民需求，恐怕接下来就得开放接龙了。

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