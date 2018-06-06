这份国际报告将台北归为中国城市 台媒始料不及

原标题：27个中国城市上榜“全球城市指数”：北上港前20，台北第45

5月29日，国际知名咨询公司科尔尼（A.T。 Kearney）发布《2018全球城市报告》（2018 Global Cities report）。今年的报告题为《向东方学习：从中国城市的成功中汲取灵感》，重点了关注十年来中国城市高速发展的态势。

在“全球城市指数”综合实力榜中，中国共有27个城市进榜，4个城市进入前五十，分别为香港第5，北京第9，上海第19，台北第45。

其中，我国台湾地区仅有台北进榜，而报告直接将台北归为中国城市，也让台媒始料不及。

报告封面截图

全球化背景下，城市作为焦点

科尔尼是一家国际知名的管理咨询公司，1926年在芝加哥成立，目前在40多个国家设有分支机构。

2008年开始，科尔尼发布全球城市排行榜，榜单由“全球城市指数”综合实力榜（CGI）和“全球潜力城市指数”榜（CGO）两部分组成，评估城市发展的综合实力、前景和提升其国际地位的可能性。报告在2008年-2014年，每两年发布一次，从2014年起，改为每年发布一次，今年是第8份报告。

科尔尼发布的榜单，最初从5个维度对来自40个国家的60个城市进行了综合排名，而目前已扩展到现在135个全球城市。“全球城市指数”榜单的评估体系和维度也从原来的24项完善到27项，主要包括商业活动（资本流动、市场动态等）、人力资本（教育水平等）、信息交流（网络和媒体普及度等）、文化体验以及政治参与五个维度来评估。

而“全球潜力城市指数”榜单则从前瞻的角度来评价最有可能成为拥有全球影响力的新兴城市。潜力榜由13个衡量指标组成，主要包括个人幸福感、经济、创新和城市治理等四个维度。

2018年“全球城市指数”排名前五名依次为纽约、伦敦、巴黎、东京和香港。

旧金山成为“全球潜力城市指数”榜单中的第一名，紧随其后的是纽约、伦敦、巴黎和新加坡。

科尔尼认为，全球化背景之下，城市比国家更适宜作为关注的焦点。与中国较小的城市相比，一个诸如上海的大城市与东京和巴黎拥有更多共同点。

科尔尼官网介绍称，相比其它通常只关注商业因素的排名而言，“全球城市指数”排名是一项更加综合、更加全面的对城市全球化影响力的评估。

报告不区分大陆和台湾，台媒始料不及

报告指出，在“全球城市指数”综合排行榜中，中国城市已从2008年仅有7个入榜，增长到2018年的27个城市入榜。

报告截图

台湾“中时电子报”在报道中，将中国直接替换成“中国大陆”，写成“中国大陆从2008年的7个，成长到今年的27个”。

台湾“中时电子报”报道截图

不过，据观察者网查询，相较一些国际报告惯于将大陆与台湾地区作区分统计，这份报告是将台北纳入到中国城市之中，如下面两图所示，2008年入榜的7个中国城市与今年入榜的27个城市均包含台北在内。而“中时电子报”并未意识到台北已包含其中，所写的数据则是错误的。

2008“全球城市指数”排行榜中，包括台北在内的7个中国城市进入榜单。（图源：2008年全球城市报告，观察者网汉化）

2018年进入榜单的135个城市，包括台北在内中国有27个城市。（图源：科尔尼“全球城市报告2018”，观察者网汉化）

今年主题：从中国城市的成功汲取灵感

今年的报告题为《向东方学习：从中国城市的成功中汲取灵感》，重点关注十年来中国城市高速发展的态势。

根据报告，在“全球城市指数”综合排行榜中，中国已从2008年仅有7个城市入榜，增长到2018年27个城市入榜（注：榜单中的总城市数也由2008年的60个增至2018年的135个）。

2018“全球城市指数”排行榜前25名，香港、北京和上海入榜。（图源：科尔尼“全球城市报告2018”，观察者网汉化）

在2018年这份16页的报告中，中国进入“全球城市指数”榜单的城市及排名分别为：香港（5），北京（9）、上海（19）、台北（45）、广州（71）、深圳（79）、天津（87）、南京（88）、成都（89）、武汉（102）、大连（106）、青岛（110）、西安（113）、重庆（114）、苏州（115）、杭州（117）、哈尔滨（118）、沈阳（120）、宁波（123）、长沙（124）、郑州（128）、无锡（130）、佛山（131）、烟台（132）、东莞（133）、唐山（134）、泉州（135）。

在2018年新入榜的7个城市中，有6个在中国，分别为宁波（123）、长沙（124）、无锡（130）、佛山（131）、烟台（132）和唐山（134）。唯一一个非中国的新进榜城市是美国的西雅图（48）。

报告指出，在过去十年，中国城市进入“全球城市指数”排行榜中的得分也是除了非洲国家外增长最迅速的。

除了中国城市入榜数量呈急速增长态势之外，其城市发展潜力也在过去4年间也超过了其他国家。在“全球潜力城市指数”榜单中，中国也从2015年的21个增长到2018年的27个。

报告指出，中国如此显著的提升带给我们思考是——“中国做对了什么？我们能学到什么？”

分析师表示，中国城市入榜数量的增加与国家、地区和地方机构在提升国家竞争力方面所作的努力密不可分。中国被视为增长型市场，并且在城市生活和工作方面均有所显著改善。

报告数据显示，对比第一份“全球城市指数”（2008年）中入榜的7个初始中国城市得分，中国主要城市的平均得分年增长率为1.8%，相比之下，北美城市（主要是加拿大和美国）的平均年增长率为0.6%，而初始60个国家的平均得分增长率为1.2%。

各地区得分增长率对比（图源：科尔尼“全球城市报告2018”，观察者网汉化）

报告指出，中国也在“全球潜力城市指数”排行榜中也有不俗的成绩。中国以每年2.3%的增长率高居全部区域的首位，最接近的竞争对手是亚太城市（比如新加坡）和欧洲。

此外，根据科尔尼发布的外商直接投资信心指数（FDICI）报告，中国20年来盘踞外商直接投资目的地前五名中。

在2018年科尔尼发布的外商直接投资信息指数中，中国位列第五名。（图源：科尔尼官网）

《福布斯》报道指出，总而言之，中国在榜单上不断爬升。但也要注意的是，中国内地只有北京和上海两大城市进入“全球城市指数”的前20名，而在2018年“全球潜力城市指数”中，中国没有一个城市进入前25名。

《福布斯》报道截图

“全球潜力（展望）城市指数”排行榜前20名中，中国城市并未入榜。（图源：科尔尼“全球城市报告2018”，观察者网汉化）

报道称，报告起草者之一、科尔尼公司在芝加哥的合伙人麦克·黑尔斯（Mike Hales）指出：“中国城市正在蓬勃发展，并已解决许多方面的问题，包括从保护室外空间到支持职业教育等方面，使得城市的生活和工作更有吸引力。”

报告还称，在中国，城市规划的全面战略产生了明显效果。中国目前仍在打造城市中心，将继续吸引国内外企业、人才和文化。

报告指出，中国城市的发展可归因于商业、技术和人力资本等因素，中国加强了精通技术的人才团队，改善了本国公民的教育水平，同时也吸引了外部人才。

而其中一个关键原因，在于中国特大城市吸引跨国公司的能力不断增强。报告举例指出，谷歌在上海和北京都设有办公室，并计划在深圳再设一处。

图源：视觉中国

分项评价中，北京在在财富500强企业商数量上胜出，上海在海运综合评分中胜出，香港在空运、拥有最多全球顶级服务公司和国际学校数量三项中胜出。

责任编辑：张建利