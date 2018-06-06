印度赠马尔代夫直升机被退回 印媒又想到了中国

原标题：印赠马尔代夫直升机被退回，印媒又想到了中国……

[环球时报驻印度特约记者 元贞]印度寻求在东南亚扩大影响，却在马尔代夫遭遇打击。《印度时报》5日报道称，马尔代夫政府告知印度政府，要求其撤回此前赠送的、部署在拉姆环礁上的海军直升机。

印度政府曾向马尔代夫捐赠两架“北极星”轻型直升机，并派出6名飞行员和超过12名地勤人员帮助该国军队以及维护保养。《印度时报》称，根据马尔代夫媒体的报道，亚明政府对印度海军人员驻扎在马尔代夫深感不安。上个月就有消息说，马累要求印度撤回部署在阿杜市的一架直升机。现在，另一架直升机的交换文件也已经过期，马尔代夫不仅没有正式要求官方续约，反而告知印度政府在6月底之前撤回这架直升机。

印度洋群岛一度被印度视为战略后院，拉姆环礁的战略位置极为重要。《印度时报》称，中国据说考虑在这里建造一个港口。马尔代夫驻中国大使萨尔今年早些时候透露说，中国确实表示有兴趣在马尔代夫建港口。“看来马累想要摆脱印度在这些战略要地的痕迹。”一名印度官员匿名表示。

在被印度媒体求证此事时，马尔代夫驻印度大使穆罕默德没有作出回应。《印度时报》援引消息人士的话说，印度在马尔代夫建立一所警察学院的计划也因为亚明政府对移民局“非正式”的指示被推迟。此外，有消息说，马尔代夫要从印度购买多尼尔海上侦察机，但自2016年以来，这项计划一直在等待政府批准。

马尔代夫的反对派批评印度试图修复与中国的关系，从而令马尔代夫这个战略位置重要的国家脱离了监控轨道。一名该国反对派领导人威胁说：“最终印度将付出代价，因为这不仅事关民主，还有中国在印度空间的战略扩张。”《印度时报》称，印政府内部有一些观点认为，需要采用非军事性措施对今年晚些时候的马尔代夫选举施加压力。印度还应该取消所有飞往马尔代夫的航班，让他们的经济受到影响，并抵制这个完全依赖旅游的国家。

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