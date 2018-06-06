按规矩把“马上办”办好（人民论坛）

近日到某地走访，听闻这样一件事：有位领导干部到边远农村调研“新农保”制度全覆盖情况，遇到一位农妇请求帮助解决刚毕业女儿的就业问题，他当即指示随行的有关部门领导必须在一周之内办妥，并且要安排到政府直属的事业单位。事后，当地有类似诉求的家长纷纷找这位领导，他却再也不敢面对了。雷厉风行的为民办事作风值得点赞，但同时，这种不按程序的“当场拍板”也应引起思考。

“马上就办”体现的是主动作为、履职尽责的理念。近年来，很多地方在为民服务中倡导“马上就办”，对于进一步改进工作作风、规范服务行为、提高服务效能、提升窗口形象，特别是对根治懒政、惰政等“为官不为”顽疾，发挥了积极作用。但是，“马上就办”并不意味着为了追求“马上”，任何事情都可以特事特办，甚至逾越法纪、规定的界限。

有些领导干部不按规矩“马上就办”，尽管主观愿望是为了解民忧、排民难，但破坏了规则，消解了制度效能，还可能留下后遗症。究其原因，有的是对“马上就办”理解不深，认为上级有要求、群众有需求，自己必须展示姿态，激发了“抢跑”心理。有的是为了追求“树威立信”，希望建构基层群众遇上“贵人”的传奇，不惜运用特权。凡此种种，都是对制度规矩的不尊重，也是在搞潜规则。

习近平总书记指出，定了规矩就要照着办，要求别人做到的自己首先做到，要求别人不做的自己绝对不做。可以说，能不能做到懂规矩、守规矩、按规矩办事，是检验领导干部的一个重要标准。正因此，为民办事，既要“马上就办”，也要“按规矩办”。

“没有规矩，不成方圆”。遵照规程和准则办事，是法治建设的应有之义。对党员领导干部来说，不仅要有为民服务的情怀，更应树立规矩意识，熟悉和掌握相关法律法规、制度条文和程序规定，真正让规矩了然于胸。做足“马上就办”的功课，我们在作决策部署或处置突发事件时，就清楚哪些事情可以“马上就办”，哪些事情不能越俎代庖。

领导干部对看准了的事情，立说立行、当场解决，急群众所急、想群众所想，并以上率下、形成导向，是十分必要的。但是，“马上就办”的主渠道，应当是政策服务平台。落实“马上就办”要求，还是要通过强化办事机关的服务意识、服务效能，让所有群众在相关服务平台都能实现“马上就办”。例如，国家移民局在全国推出办理护照等出入境证件“只跑一次”的普惠工作制度，就赢得了广大群众的称赞。

“马上就办”是工作作风，“按规矩办”是工作要求，并不矛盾。强调“马上就办”，针对的是不作为、慢作为，并非将不符合政策规定的事情也“马上就办”；要求“按规矩办”，也需要简化程序、提高效率，并非议而不决，更不能出现“办个事盖几十个公章”的现象。处理好“马上就办”与“按规矩办”的关系，实现二者的有机统一，才能让群众不断增强获得感和幸福感。