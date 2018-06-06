人民日报：坚定不移加强知识产权保护

原标题：坚定不移加强知识产权保护

实施知识产权战略，严格知识产权保护，建设知识产权强国，是推动我国经济高质量发展的必然要求。

今年6月5日，是《国家知识产权战略纲要》颁布实施十周年。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高屋建瓴、运筹帷幄，对知识产权战略实施作出一系列重大决策部署，采取一系列改革措施，推动我国知识产权事业发展取得历史性成就。我国发明专利和商标的申请量连续多年稳居世界第一，高铁、核电、新一代移动通信等产业形成核心知识产权，“中国智造”健步走向世界。特别是在知识产权保护方面，我国大力推行“严保护”，让侵权付出沉重代价；统筹协调“大保护”，相关部门齐抓共管；精准发力“快保护”，积极推进快速维权；一视同仁“同保护”，依法保护各类创新主体。我国加入了世界上几乎所有主要的知识产权国际公约，知识产权大国地位牢固确立。

坚定不移实施知识产权战略、加强知识产权保护，是认真履行国际义务的时代需要。当今世界，知识产权权利确认、技术扩散、惠益分享以及打击侵权盗版等成为各国共同面临的复杂现实问题，必须通过更加紧密的国际合作，共同加强对创新成果的有效保护。作为一个负责任的大国，中国在知识产权国际规则的维护、参与、建设中责无旁贷也勇于担当。中国政府坚定不移实施知识产权战略、加强知识产权保护，取得了有目共睹的重大进展，赢得了众多国家和国际组织的普遍认可和赞誉。

坚定不移实施知识产权战略、加强知识产权保护，更是我国推动经济高质量发展的内在需要。保护知识产权就是鼓励创新。知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现，是受法律保护的智力财产权，随着知识驱动逐步主导经济发展方式，这一无形财产权的重要性将日益凸显，只有切实保护好创新主体的知识产权，才能真正激发创新创业的积极性、加快创新型国家建设步伐，不断增强我国经济创新力和竞争力。从这个意义上说，加强知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。保护知识产权也是促进开放。加强对创新成果的有效保护，打造一流营商环境、服务世界各国创新主体，既能让“引进来”的国外投资者和技术转移者吃下定心丸，也会让“走出去”的中国企业增强核心竞争力，更好地推动我国形成全面开放新格局。保护知识产权还有利于改善民生。毫不手软打击盗版侵权、假冒伪劣，不仅让“山寨”“三无”产品退出市场，也能助推更多优质产品涌现出来，更好满足人民日益增长的美好生活需要。坚定不移加强知识产权保护，将更有力地推动我国经济发展转向创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。

当前，我们迎来了世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国，才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用，推动实现建设世界科技强国的目标。面向未来，我们要继续坚定不移地深入实施知识产权战略，着力完善更加严格的知识产权保护制度，大力倡导以知识产权为重要内容的创新文化，奋力走好知识产权强国建设之路，让一切创新成果受到尊重，让一切创造活力竞相迸发！

责任编辑：张迪