原标题：解放军和武警部队出席共青团十八大代表选出

本报北京6月5日电 记者严珊报道：经各选举单位团员代表会议选举，解放军和武警部队出席共青团第十八次全国代表大会的72名代表已于日前产生（代表名单见第二版）。

根据团中央和军委政治工作部统一部署，解放军和武警部队出席共青团十八大代表的产生，采取自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选的办法进行，实行全程差额推荐、差额考察、差额选举，差额比例均多于20%。

此次选出的解放军和武警部队代表平均年龄26.6岁。他们中既有各级政治工作机关优秀青年工作干部代表，也有先进基层团组织代表、优秀团员代表；既有军官，也有士兵和军校学员。其中，基层团组织代表36名、占50%，团员代表26名、占36.1%，大专以上学历代表54名、占75%，女代表24名、占33.3%，少数民族代表12名、占16.7%，2013年以来受军级以上单位表彰和立功的55名，具有较强的先进性、广泛性、代表性。

各选举单位把此次代表选举产生过程，作为加强团的基层组织建设和提升组织力的过程，作为落实从严治团要求、推进团的建设的过程，严密组织、严把条件、严格程序、严守纪律，进一步增强了团的凝聚力、影响力和战斗力。广大团员青年不忘初心、牢记使命，锐意进取、埋头苦干，进一步激发了实现中国梦强军梦的青春能量。

附解放军和武警部队出席共青团十八大代表名单

于 赫（女） 马德良 王 东（满族） 王 斌 王 巍

旦真旺姆（女，藏族） 司晓鹏 吉克五各（彝族）

朱保胜 刘 威 刘 勇 刘 敏（女） 刘世旋

刘姗姗（女） 闫仲玥（女） 米广军 孙 雯（女）

孙雁飞 杜卓妮（女） 李 冲 李 杨 李 茜（女）

李文涛 李明欣（女，回族） 李宛蓉（女）

李莎弟（壮族） 杨宇豪 吴朝阳 何 立（苗族）

库尔班·达吾提（维吾尔族） 宋旺盛 张 阳 张 翼

张子璇（女） 张光付 张全印 张治平（彝族）

张凌瑄（女） 张梦晗（女，满族） 张富刚 陈 超

陈婉婷（女） 林新祥 罗 熠 郑明岗 赵传安

赵丽丽（女） 赵清华 姚 瑶（女） 莫小惠（女，瑶族）

徐 金 徐 喆 徐大庆 高 远（女）

郭魏魏 戚相崇 崔 婕（女） 银 昊 章根生

梁 田（女） 彭 尹（女） 葛芠豪 蒋淑珍（女）

舒胜文 鲁 璞（女） 雷 飞 蔡亦寒

管泰然（满族） 端和斌 漆 欣（女） 樊吉英（壮族）

樊振东

责任编辑：张迪