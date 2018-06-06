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解放军和武警部队出席共青团十八大代表选出

解放军和武警部队出席共青团十八大代表选出
2018年06月06日 04:04 军报记者
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　　原标题：解放军和武警部队出席共青团十八大代表选出

　　本报北京6月5日电 记者严珊报道：经各选举单位团员代表会议选举，解放军和武警部队出席共青团第十八次全国代表大会的72名代表已于日前产生（代表名单见第二版）。

　　根据团中央和军委政治工作部统一部署，解放军和武警部队出席共青团十八大代表的产生，采取自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选的办法进行，实行全程差额推荐、差额考察、差额选举，差额比例均多于20%。

　　此次选出的解放军和武警部队代表平均年龄26.6岁。他们中既有各级政治工作机关优秀青年工作干部代表，也有先进基层团组织代表、优秀团员代表；既有军官，也有士兵和军校学员。其中，基层团组织代表36名、占50%，团员代表26名、占36.1%，大专以上学历代表54名、占75%，女代表24名、占33.3%，少数民族代表12名、占16.7%，2013年以来受军级以上单位表彰和立功的55名，具有较强的先进性、广泛性、代表性。

　　各选举单位把此次代表选举产生过程，作为加强团的基层组织建设和提升组织力的过程，作为落实从严治团要求、推进团的建设的过程，严密组织、严把条件、严格程序、严守纪律，进一步增强了团的凝聚力、影响力和战斗力。广大团员青年不忘初心、牢记使命，锐意进取、埋头苦干，进一步激发了实现中国梦强军梦的青春能量。

　　附解放军和武警部队出席共青团十八大代表名单

　　于  赫（女）  马德良  王  东（满族）  王  斌  王  巍

　　旦真旺姆（女，藏族）  司晓鹏  吉克五各（彝族）

　　朱保胜  刘  威  刘  勇  刘  敏（女）  刘世旋

　　刘姗姗（女）  闫仲玥（女）  米广军  孙  雯（女）

　　孙雁飞  杜卓妮（女）  李  冲  李  杨  李  茜（女）

　　李文涛  李明欣（女，回族）  李宛蓉（女）

　　李莎弟（壮族）  杨宇豪  吴朝阳  何  立（苗族）

　　库尔班·达吾提（维吾尔族）  宋旺盛  张  阳  张  翼

　　张子璇（女）  张光付  张全印  张治平（彝族）

　　张凌瑄（女）  张梦晗（女，满族）  张富刚  陈  超

　　陈婉婷（女）  林新祥  罗  熠  郑明岗  赵传安

　　赵丽丽（女）  赵清华  姚  瑶（女）  莫小惠（女，瑶族）

　　徐  金  徐  喆  徐大庆  高  远（女）

　　郭魏魏  戚相崇  崔  婕（女）  银  昊  章根生

　　梁  田（女）  彭  尹（女）   葛芠豪  蒋淑珍（女）

　　舒胜文  鲁  璞（女）  雷  飞  蔡亦寒

　　管泰然（满族）  端和斌  漆  欣（女）  樊吉英（壮族）   

　　樊振东

责任编辑：张迪

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