中国特有华北豹迄今最大野生种群被发现

原标题：中国发现华北豹重要种群，独家视频曝光

据新华社消息，6月5日世界环境日，国家林业和草原局东北虎豹监测与研究中心、北京师范大学虎豹研究团队对外发布，根据该中心长期监测显示，证实我国陕西省子午岭林区和山西省太行林区分布着重要的华北豹野生种群。其中，延安的子午岭林区发现迄今最大的华北豹野生种群。

5日晚，国家林业和草原局东北虎豹监测与研究中心副主任、北京师范大学副教授冯利民告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）：“通过多年艰苦调查，华北豹-这一中国特有的豹亚种在野外生存现状逐渐清晰起来。 我们在陕西省和山西省多个林区发现华北豹的踪迹。尤其在延安林区发现的华北豹种群，是迄今发现最大的华北豹野生种群，仅过去的一年内，我们就在陕西延安子午岭林区的800平方公里核心调查区域内，共计拍摄到华北豹个体数量达到至少28只，这也是目前中国境内发现的豹密度最高区域。在山西省太行林区同时也发现华北豹重要的繁殖种群。豹，虽然是世界上分布最广的大型猫科动物，但最新研究表明，豹的全球种群和分布区呈现急剧下降的趋势，保护形势十分严峻。这次调查结果，不仅对深入了解中国野生豹种群和分布格局具有重要科学意义，同时对中国乃至世界的野生豹保护格局将产生重要影响。”

华北豹的“倩影”。 所有资料由国家林业和草原局东北虎豹监测与研究中心提供。

2018年2月8日，国家林业与草原局东北虎豹监测与研究中心在北京师范大学正式成立。

国家林业和草原局东北虎豹监测与研究中心、北京师范大学虎豹研究团队继完成中国境内的东北虎和东北豹种群调查之后，启动了中国豹种群的评估工作，开始推动和开展中国其它区域的野生豹种群调查工作。

据冯利民介绍，华北豹，国家一级重点保护野生动物，是中国特有豹亚种，也是华北森林生态系统的顶级物种，其种群分布和数量、栖息地、遗传学研究一直缺乏科学系统研究。为解开中国华北豹生存之谜，国家自然科学基金首次资助了华北豹的相关调查和科学研究。同时，在国家林业和草原局、陕西省林业厅和山西省林业厅的支持下，北京师范大学虎豹研究团队与当地野生动物和自然保护区管理部门等单位组成联合研究队伍，从山西太行山，到陕西子午岭，建立大尺度的生物多样性长期定位监测平台，利用红外触发相机网络等调查方法，对我国特有的珍稀濒危野生动物-华北豹种群、开展科学系统调查。

冯利民说，多年调查的结果令人振奋。华北豹是目前华北地区森林生态系统食物链最顶端的捕食者，只有其生存的生态系统和食物链恢复到良好状况，才能支撑华北豹种群的有效繁衍和发展。这次华北豹重要野生种群的发现，标志着从太行山到陕北的黄土高原等华北地区的脆弱生态系统，经过多年的保护和休养生息，曾经的荒山秃岭和漫天黄土，如今开始逐渐绿树成荫，野生动物种群和生物多样性呈现明显恢复趋势。

责任编辑：张迪