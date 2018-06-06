原标题：重庆公安成立这个特殊小组，9个月挽回3.8亿元

撰文丨高语阳

9个月，3.8亿。

这两天，这一组数字让重庆市公安局受到外界关注。

打造良好的营商环境是不少省份今年年初的承诺。实际上，早在去年8月28日，重庆市公安局就发布了《服务民营经济发展30条》，自“30条”出台以来，9个月的时间，全市公安机关已挽回企业损失3.8亿元，为民企办了实实在在的实事。

4S店办“车管所”

4S店二楼，一排服务窗口，每个窗口后面坐着一位工作人员，大厅的一侧放着三台自助服务机，机器上印着“车管所智慧柜台”。

没错，这就是一个4S店“车管所”。

在重庆，这样由经营汽车的企业设立的“车管所”被称为是车驾管社会服务站，在这里，可以实现当天买车、当即选号、上牌等业务，也就是说，在一楼买了车，上楼就可以选号、上牌，车管部门仅通过专网监管审批。以前至少要半天才能完成的业务办理，现在两小时之内就搞定。

在“30条”出台前十年，全市只有20家民营企业申请设立服务站，出台后几个月，全市迅速增加至74家民营企业申请设立服务站，业务也从过去仅办理一项注册登记增加到8项业务。审批程序和各种条件限制也进一步简化，经营汽车的企业只需要8平米以上的场地，仅投资8万元左右就可以申请设立。

重庆市公安局交巡警总队党委委员、车管所所长王学峰表示：“建立一个服务站就相当于建一个车管所”，他说：“一方面可以延伸服务网络，广布点，让老百姓少跑腿、节省时间，同时延长了服务时间，弥补车管所节假日无法办理业务的短板，另一方面也能够解放警力。”

广汇集团是世界500强企业，目前在重庆汽博、巴山已经设立两个服务站。在汽博服务站，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）看到，大厅里分为导办区、自助服务区、业务受理区和休息区。十几位等待办理业务的群众坐在休息区座椅上，一位刚刚买车的消费者正在自助服务机上选择号牌。广汇汽车副总裁兼重庆区域总经理唐永锜说：“我们非常欢迎这项业务，我们可以通过为客户提供更多便利获得更多业务和收益。”

王学峰说，目前，服务站占全市车驾管业务办理量25%。例如广汇集团在汽博的服务站，每天查验的车辆就达到150辆以上，“相当于一个大型车管所每天的业务量。”

民企反映问题5个工作日内回复

“‘30条’”出台后，仅物流成本，我的企业每年节省60多万。”重庆市人大常委会委员、重庆市工商联（总商会）副会长、重庆华森制药董事长游洪涛说。

游洪涛说的为自己节省了60万的便利措施是“30条”中的第12条：在货车限行区域内，有通行需求的从事鲜活物品（菜篮子）、粮油、食品、药品（医疗器械）、快递等民生物品运输的民营企业载货车辆，可申请办理通行证。

“以前货车限行，晚上9点后才能进城，等到第二天晚上再出城，我就需要安排更多的货车、人员，现在一台车可以随时进出，当天往返，节省成本。”

在游洪涛看来，从前的货车限行措施有些一刀切，没有细化。“货车限行是对的，但是要分情况，比如有一些涉及民生的物品，还有些蔬菜、药品等太阳一照会变质，不能一刀切。”

而让游洪涛更惊喜的是自己向公安反映的难题竟然被解决了。“30条”出台后，公安有了专门负责联系游洪涛企业的警务人员，还几次主动上门问有没有问题需要解决。“我就反映了户口问题，我们企业是高新技术企业，需要引进大中专毕业生、研究生，但不知道户口该怎么办？外地的企业员工买房就业上学都有影响，不利于引进人才。”

游洪涛没想到，公安局很快就给他解决了这个问题，为企业办理了集体户口。“这问题我也不知道怎么解决，但是我一说，人家给我们解决了，就是实实在在、扎扎实实的服务。”

不过，在最初看到“30条”的时候，游洪涛也曾表示怀疑。“我看到有企业联系电话，就想这电话能打通么，也许就是个摆设。”后来，游洪涛发现，不仅电话24小时一直有人接，而且市公安局、区公安局、基层派出所都有专门固定的人负责联系他，“每个企业都有公安相应的人来联系，有困难随时反映，不归他们部门管的也会帮忙协调相关部门，不会推脱，如果反映的问题不能解决或者违反法律法规，也会给我们说明原因。”他说：“我后来一看，这服务不是虚的，真的有机构、有人员、有电话。”

他说的“机构、人员、电话”等，在“30条”中也有明确规定，重庆市公安局成立了市公安局民营经济发展领导小组，下设办公室在刑侦总队，同时会同市工商联等部门建立警企联席会议制度，每季度召开一次代表座谈会，开通微信公众号、设立24小时举报投诉电话和咨询服务电话，联系民营企业。

除此之外，“30条”还规定，对民营企业投诉反映执法办案和管理服务方面的突出问题，5个工作日内回复办理情况并限期整改，对涉嫌违纪违法的公安民警，先行停止执行职务，依纪依规严肃处理。

民企电信诈骗5分钟可完成一轮止付

“对涉案企业全力开展追赃挽损，最大限度减少财产损失，依法启动紧急止付和快速冻结机制，对涉案资产依法及时返还”，这是“30条”中也受到很大关注的一点。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）在重庆市反诈中心看到，工作区中间的大片区域，用玻璃隔开的位置上，民警一位挨着一位坐在电脑前工作，工作区的两边是隔开的一个个独立的小隔间，里面放得下一张桌子、一两把椅子，格子间门上依次写着“中国工商银行”、“中国邮政储蓄银行”、“浦发银行”等。

这些小格子间里坐着的正是银行工作人员。

重庆市反诈中心建立了与银行和基础运营商的应急联动机制，在国内率先建立了与第三方支付机构和虚拟运营商的应急联动机制。

依托4个机制，反诈中心整合了所有在重庆有分支机构的银行业78家金融机构、36家第三方支付机构、12家虚拟运营商和银联公司的全部查询渠道，而且先后与腾讯、阿里、百度、360等20多家企业建立了战略合作关系。

通过这些方式，诈骗案件报案后民警可以30秒即启动应急处置，5分钟之内可完成第一轮止付。

△重庆警方破获一起涉企电信诈骗案件

最近，重庆綦江区局成功破获一起电信诈骗民营企业案，及时为企业挽回经济损失90万元。去年7月10日，綦江区工业园区内一民营电子科技有限公司会计刘某被人冒充公司老板通过QQ诈骗人民币90万元。接警后，綦江区局启动接警止付工作机制，成功全额止付涉案资金90万元，并及时返还企业。随后民警又辗转全国，先后前往广东、江西、浙江等地，锁定犯罪嫌疑人3人并成功抓获。

当时，在被骗资金返还企业时，公司法人代表反复说民警为他们追回了“救命钱”，“我们是小企业，如果没追回来，企业就面临倒闭，员工就得遣散。”

△民企被骗冻结资金返还活动

重庆市刑侦总队副总队长陈迅说，针对民营企业被骗案件，从接警开始，反诈中心立刻启动紧急止付程序，把资金流斩断，在这个过程中会详细询问报案人案件情况，如果是假报案就会马上解除止付，如果是真实的，止付程序会自动连追五级卡，与犯罪分子比时间、抢速度，如果能拦截成功就为企业直接挽回损失。接警止付后，要抓紧组织专人立案侦办案件，尽快破案。再之后就是追赃挽损，拦截之后要进行区分和鉴别，钱数明确后立即启动返还程序。

“快的时候一周左右就能返还。”陈讯说，自2017年8月“30条”出台以来，全市刑侦部门紧急止付和快速冻结涉企资金687万元，其中市反诈中心及时处置、冻结止付民企被骗资金12起，集中向民营企业返还诈骗案件涉案资金共计899万元。

责任编辑：张玉