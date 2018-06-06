北京高温今日持续 高考日气温回落至33℃山区有雨

原标题：北京高温今持续 高考日气温回落至33℃山区有雨

中国天气网讯 昨天（5日），北京最高温达39℃，创2000年以来6月上旬气温最高值纪录。今天高温持续，最高36℃。7日起，气温回落至33℃，此次高温天气结束，但体感依然炎热。周末，北京有雷阵雨送来清凉，气温降至26℃。

昨天，北京气温创2000年以来同期最高纪录。监测显示，15时22分，南郊观象台最高气温达39℃，为今年来新高，也创2000年以来6月上旬高温极值，走在户外如同置身烤箱。有气象记录以来，北京6月上旬极端最高气温为40.1℃，出现在1968年6月5日。此前，2000年以后6月上旬观象台极端最高气温为38.3℃，出现在2017年6月9日。

今天进入芒种节气，北京高温仍将持续。根据北京市气象台今晨6时发布的最新预报，今天白天多云间晴，北风2、3间4级，最高气温36℃，最小相对湿度20%；夜间多云转阴，山区有阵雨或雷阵雨，北风2、3间4级，最低气温25℃，最大相对湿度65%。高温黄色预警中，注意防暑降温勤补水；夜间山区注意防雨、防雷电。

明天迎来高考，北京天空云量增多，山区有阵雨或雷阵雨，风力不大，最高气温回落至33℃，最低气温23℃，持续三天的高温天气将结束；后天是高考第二天，北京多云转小雨，最高气温33℃，最低气温20℃。虽然气温回落，但体感依然炎热，考生和家长可准备一些防暑药品，放松心情、沉着备考。

受冷空气影响，9日（周六）有雷阵雨转小雨，气温26-17℃，将成为本周最清凉的一天。10-13日天空云量都比较多，风力不大，白天最高气温在27-30℃左右，适宜出行。

持续高温带火消夏食品销售

近期的高温天气带火了汽水儿、西瓜、风扇等消夏食品的销售。据北京晚报消息，在百果园通州果园店内，店员告诉记者，连日高温，水分较多的西瓜、荔枝等水果卖得更好了，他们推出的果汁更是经常一上线就被抢购。据每日优鲜统计，6月1-3日北京持续高温期间，北京区域订单量较平日日均订单量上涨26.49%；从品类来看，冰淇淋、西瓜、啤酒等消夏商品销量增长明显。

为应对高温天气，据法制晚报消息，公交集团20000余部空调车在入夏前已全部完成了检修和清洗。暑运期间，公交保修人员将对运营车辆的制冷系统进行24小时全天候监控，保证空调设备始终具备良好的制冷效果，满足高温天气下乘客公交出行的凉爽需求。

责任编辑：张玉