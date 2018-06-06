北京今年有63073人报名高考 考生今天可踩点

原标题：北京市高考试卷6月5日运抵考区

6月7日，高考举行，北京市6.3万余名高考生分赴91个考点的1872个考场迎考。6月5日下午，北京市高考各项准备工作基本就绪，高考试卷已安全运达各考区。考生今天可踩点，熟悉应考路线。

据北京市考试院统计，2018年，全市共有63073人报名高考，其中，56370人报名参加全国统考，6703人报名参加高职单考单招。全市共设17个考区，设置91个考点，1872个考场。其中统考86个考点，1812个考场；单考16个考点，60个考场。5月18日，本市已启动高考预警机制，市保密局、市教委、考试院等部门组成联合督查组近日对全市各考区安全保密和考前准备工作情况进行专项督查。

北京市考试院透露，为确保命题质量与安全，本市加强对命题入闱人员资格审查和安全保密教育；采用全程入闱方式；加强命题过程的质量监控，精心设计命题方案，贯彻大纲要求，确保命题质量，体现北京特色。试卷流转时，全程公安护卫，采取GPS定位，移动视频监控；试卷到达考区后，清点入库及分发试卷均将全方位、无死角监控录像；保密室24小时值守并实行监控录像6小时回放制度；高考时，从考务办公室到考场设立“封闭式”专用通道，开考前监考人员必须通过专用通道携带试卷直接进入考场，考试结束后监考人员必须通过专用通道携带整理好的考生答卷从考场直达考务办公室，试卷和答案全程在考试工作人员视野范围内等。目前，试卷已经安全运达各考区。

考试时，北京市将对监考员和考生进行违禁物品检查，包括手机、照相、摄像、扫描等设备；监督、校准时间及司铃。每科开考和结束前，考点安排一名副主考在司铃控制室进行监督。考点监控室除系统管理员外还须有副主考、视频监考员各一人专门值守，实时巡查考试实施情况。考试期间，本市将通过远程电子巡查系统，以及巡视队伍，对各考区考试实施情况进行巡查。

来源：北京日报

责任编辑：张玉