原标题：中国商标注册量居世界第一 专利年申请量突破百万

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纪念《国家知识产权战略纲要》颁布实施十周年座谈会今天在北京人民大会堂举行。第十二届全国人大常委会副委员长严隽琪出席会议并作讲话指出，十年前，《国家知识产权战略纲要》颁布实施，充分体现了党中央、国务院的高度重视，凝聚了相关部门、专家学者、社会各界的智慧贡献，承载了知识产权事业发展的希望。十年来，特别是党的十八大以来，国家知识产权战略的实施，取得了显著成效，为经济社会的创新发展提供了强有力支撑，得到了社会各界的充分肯定。

知识产权战略实施成效明显

记者从会上获悉，十年间，我国知识产权创造、保护、运用、管理水平全面提升。知识产权创造水平持续提升。年发明专利申请量、国内有效发明专利拥有量相继突破100万件；有效注册商标量大幅增长，持续位居世界第一；农业和林业植物新品种权授权总量由2007年的1616件增长到2017年的11039件。

中国科学院副院长张涛介绍，纲要》实施十年以来，中科院累计申请专利已超过11万件，授权专利超过6万件，并且每年还以10~20%的速度递增；其中，2017年专利申请为15829件，其中发明专利13170件；授权专利为10223件，其中发明专利8488件，当年知识产权转移转化合同金额超过69亿元。目前，中科院有效专利达到47349件。十年来产出了一批有重要影响的核心知识产权，共获得中国专利奖101项，其中金奖2项。2008年，中科院还首次提出了培养知识产权专员的制度，现已累计培养360名院级知识产权专员。

版权执法监管力度不断加大

中央宣传部副部长、国家版权局局长庄荣文介绍，《国家知识产权战略纲要》颁布十年来，各级版权管理部门认真落实党中央、国务院决策部署，不断加大工作力度，努力提升版权创作、运用、保护、管理和服务水平，取得显著工作成效。

版权法律制度体系不断完善。《中华人民共和国著作权法》于1990年颁布，2001年、2010年进行了两次修订，第三次修订也已启动。2017年，国家版权局配合全国人大常委会开展了著作权法执法检查，目前，国务院有关部门正加紧对修法草案进行完善。国务院于2009年颁布了《广播电台电视台播放录音制品支付报酬暂行办法》；最高人民法院等出台了有关版权司法解释；国家版权局印发了版权工作“十二五”及“十三五”规划，版权法律政策体系进一步完善。

版权执法监管力度不断加大。国家版权局坚决贯彻党中央、国务院加强知识产权保护的决策部署，针对网络侵权盗版，联合国家网信办、公安部、工信部，持续多年开展专项治理“剑网”行动，建设国家版权监管平台，严厉打击各类网络侵权盗版行为，网络版权环境不断净化。2008年至2017年，“剑网”行动共行政查处案件4500件，关闭侵权盗版网站4600多个，罚款1500余万元，移送司法机关追究刑事责任近500件。

软件正版化工作持续推进。认真落实国务院工作要求，充分发挥推进使用正版软件工作部际联席会议制度优势，软件正版化工作取得重大进展。中央、省、市、县四级政府机关于2013年底前全部实现软件正版化，长效工作机制逐步建立，全国37000多家企业实现软件正版化。我国软件产业规模不断扩大，民族软件得到长足发展。

版权社会服务工作不断强化。国家版权局持续推进著作权登记工作，登记量实现跨跃式增长。从2009年的40万件增长到2017年的275万件，年均增长27%；相继批准设立音像、文字、摄影、电影著作权集体管理组织，与1992年成立的中国音乐著作权协会共同构筑起中国著作权集体管理体系；利用各种形式加强宣传培训，版权的社会认知度和影响力不断提升；持续开展“中国版权金奖”评选表彰，强化版权示范建设工作，推进版权产业快速发展，中国版权产业的行业增加值从2008年的1.9万亿增长到2016年的5.5万亿，占全国GDP的比重也从6.51%增长到7.33%。

知识产权保护社会满意度良好

知识产权保护力度也在不断加大。行政保护力度持续加大，保护及时性不断提高，对各类市场主体公开透明、一视同仁；司法保护方面，成立了3家知识产权法院和一批知识产权法庭，知识产权民事、行政、刑事审判“三合一”在全国法院全面推开，审判标准日趋统一，判赔数额明显提高。

国家知识产权局局长申长雨介绍，知识产权保护不断加强，社会满意度由2012年的63分提高到2017年的76分，整体步入良好阶段。知识产权运用效益日益显现，有力地支撑了经济社会发展。

最高人民法院审判委员会副部级专职委员胡云腾介绍，十年来，知识产权审判质效不断提升。全国法院新收各类知识产权一审案件的数量从2009年的5.6万件持续上升到2017年的21.3万件，案件总量翻了两番，年均增速18.2%；2009年至2017年共审结知识产权一审案件74.5万件，年均增速17.8%，年均结案率超过95%。在法官数量未明显增加的情况下，审结案件数大幅上升，并始终保持较高结案率。“乔丹”系列商标行政案、王老吉加多宝知名商品特有包装装潢纠纷案等一批疑难复杂新类型案件和重大影响案件的成功审理，明确法律标准和行为准则，为行业发展提供了有力指引。

此外，知识产权交易日趋活跃，专利、商标转让和许可数量稳步上升；知识产权收储、运营、质押、保险、托管、联盟、股权投资、拍卖等新业态方兴未艾；专利、商标、版权质押贷款规模突破千亿元，解决了一批轻资产中小企业融资难问题。

专利、商标审查能力大幅提升，审查周期明显缩短，发明专利授权周期稳定在22个月，商标注册审查周期从法定的9个月缩短到8个月；创新主体和市场主体的知识产权管理能力持续提高，已有2.6万家企业贯彻实施知识产权管理标准。

来源：法制日报——法制网

责任编辑：张玉