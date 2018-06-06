高考“吉利服”：考生穿耐克不穿特步 妈妈穿旗袍

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原标题：我们采访了20个人，他们都穿过高考“吉利服

在中国，每年6月上旬都是一个堪比过年的“热闹”的时期。香火不断的寺庙、一家三口短暂而亲密的团聚、学校里飘舞的各种条幅……种种迹象似乎都在提醒着人们——高考，又要到了。

无论你是否曾经参加过高考，对中国人来说高考都是极其特别的。虽然他并不像被吹捧的那样可以决定一个人一生的命运，但从隋唐科举制创立以来，通过考试改变人生的故事也确实比比皆是。

为了能够在这场考试中发挥出最好的水平，参加考试的考生以及陪伴的家长们都着实不太容易，尤其是考生，在考前胖个10几斤已是平常，被迫跟父母去孔子庙祈福更是司空见惯。然而对于考生们来说，印象最深的还是高考那天披上的一身“战服”。

因此，在高考来临之际，我们采访了20个曾经参加过高考的人，他们中的一些已经大学毕业，另一些仍在学海中沉浮，但当问到他们曾经为高考准备了什么“战服”时，无论身在何方，他们都不约而同的给出了一些共同的答案。

以品牌标志求胜派

在采访中，提到次数最多的就是Nike。

“我穿的Nike，因为它的标志是对勾，我希望我的试卷上也都是对勾。”——5年前在江苏参加高考的菜菜

而穿Nike不穿特步（因为特步的标是一个叉号），似乎是考生们的一个共识。为此，Nike还特别推出了一款印有对勾和满分字样的T恤。

Nike 满分T恤

Nike 对勾鞋

“我们学校的球场上有特步的标记，高考那天所有人都绕着球场走，其实都知道这并不管什么用，但是算是个心理安慰。”——李乃。

除此之外，Champion（冠军）受欢迎的程度也很高。这种靠品牌标志来增加考试信心的行为与其说是迷信，不如说他更像是临考之前唯一可以抓住的精神稻草。

Champion（冠军）短袖

服装“谐音”转运派

而对一些不是特别看重品牌的学子们来说，博大精深的中国文化就在此时被他们发挥到了极致。

“我也穿了Nike的T恤和鞋子，不过都选的是红色，还有全红色的防晒服和的裤子，高考成绩出来的时候，我愤怒的把红裤子扔掉了。”嘉嘉也是4年前参加的高考，然而她表示这些并没有太大的作用。

而高考穿红，不仅仅是考生的“任务”，场外的老师们也非常重视。“我高考时候，考场外的巡考老师都穿了一件红色的半截袖，”星燃说道，“我考试前请一个学霸在我手上系了红绳，查了成绩后才摘下来。”

有趣的是，除了红色，灰色和黄色也是高考考场上的常见色。很多人认为，上身穿黄色，下身穿灰色可以谐音为“辉煌”，甚至还有的班级全班都带着“辉煌”去考试。

“我也是奔着‘辉煌’去穿的，但是我没有黄色的上衣，就只好穿了一件红色的Nike来配一条灰色的裤子，不过我妈妈穿了旗袍，她说这是‘旗开得胜’。”对高考服装印象极深的芦荟介绍道。

穿旗袍送考的妈妈们

注重舒适度的踏实派

除了好运，舒适感可能也是大多数考生的首选之一。

很多地方的高考都有比较严格的防作弊监测系统，凡是金属制品都不能带进考场。这给很多女生带来了不小的麻烦，不仅各种首饰腰带都不能佩戴，连内衣都必须选择没有金属扣和钢托的运动内衣。

安德玛运动内衣

“虽然我也是因为检测系统才穿了内衣，但其实高考穿运动内衣确实更舒适。除了运动内衣，衬衫、POLO衫这种束缚的衣服最好也不要穿，衣服也不能太新，最好选择舒适又吸汗的衣服。”虽然同样在意运气，但纯佳显然觉得舒适更加重要。

阿迪达斯运动套装

而在福建高考的小何也是舒适派的代表之一，她高考的时候穿了一套艾格的运动装。在她看来吸汗和高舒适度更适合她在考场上正常发挥。

波澜不惊的日常派

然而，上述三种归根结底还是处于考生和家长紧张的心态。但每年的高考阵营中也不乏处变不惊的淡定派考生。

这类考生即使临近也依然可以做到三点：吃的香、睡的实、穿的日常。

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“我就穿了普普通通的半截袖短裤，穿Nike也没用啊，考的好不好它也说了不算。”典型的日常派考生赵明说道。

不难发现，一般这种波澜不惊的日常派在考试中几乎都不会特意选择带有寓意的服装，作为务实的典范，他们普遍拥有一颗强大而镇定的内心，对他们来说，高考不过是一场普通的考试，可能意义特别，但只要顺其自然迎接它到来就好了。

感伤毕业的情怀派

除此之外，还有一批考生把高考当成了对自己年少时光的告别仪式。为此，她们宁愿挨着夏日酷暑也要穿着校服走进这最后的考场。

“高考那天我穿了我学校的校服，和一双夹板拖着。学校其实没有要求的，但是我想着可能以后再也没有机会穿了。”4年前在湖北参加完高考的黄琪今年又要迎来她在大学的毕业典礼，对于她来说，每次毕业都是一个值得纪念的事情。

不过也有一些考生是被学校强制性套进校服里参加高考。

曾经在天津读书的姚辰还透露了她们高考时一个自发的要求，“我们是几所学校在一起考试的，其中好学校的学生是不穿校服的，成绩差一点的学校的学生会自动穿校服进考场来寻找‘友军’，不过实际上最后这个结果就变成了，只要看到不穿校服的，基本就可以确定她是学习好的学生。”

不过，即使找到友军也只能是获得一些心理安慰，想要通过穿校服来获得更好成绩的，还不如踏踏实实的把心态放轻松。

但其实高考穿红也好，穿对勾也好，并没有什么实际效果可以证明它一定会给考生带来好成绩，但就像过年讨彩头一样，高考“战服”寄托的更多是考生以及家长对未来的美好期盼。对于考生们来说，穿什么不重要，享受高考并记住为这个考试曾经全力以赴的自己才是最重要的。

责任编辑：张义凌